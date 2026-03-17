מתחבאים בפרדס ומושמדים: ארה"ב ממשיכה לצוד מטרות משטר

הכוחות האמריקאים ממשיכים לצוד מטרות של המשטר האיראני, והפעם בפיקוד המרכז חושפים ציד של מרכזי פיקוד ניידים שהסתתרו בפרדסים ודרכים אזרחיות

פיקוד המרכז של ארה"ב, CENTCOM, פרסם לפני זמן קצר סרטון מהתקדמות המלחמה באיראן. בסרטון מציגים הכוחות האמריקאים תקיפות מדויקות על מרכזי פיקוד ניידים של משמרות המהפכה, שככל הנראה שימשו לתיאום פעולות ירי לעבר ישראל ומדינות המפרץ, בזמן שהסתתרו בפרדסים ושבילים אזרחיים.

צילום: פיקוד מרכז האמריקאי (U.S. Central Command).

בסרטון ניתן לראות משאיות, חלקן בעלות דמיון לקרוואנים, מסתתרות בצידי דרכים או בעומקם של פרדסים וחורשות, שמושמדות באופן מדויק ביותר על ידי תקיפות של הכוחות האמריקאים.

מפיקוד המרכז נמסר כי: "כוחותיה של ארה"ב ממשיכים לאתר, לצוד ולהשמיד מטרות של המשטר האיראני, אשר מהוות איום על כוחותינו ועל שכנותיה של איראן".