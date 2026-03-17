אזעקות הופעלו במרכז ובשפלה: 7 זירות נפילה, ללא נפגעים

אזעקות הופעלו היום (שלישי) בשעות הצהריים בשורה ארוכה של יישובים במרכז הארץ ובאזור השומרון.עד כה צוותי הרפואה של איחוד הצלה לא איתרו נפגעים במספר זירות שזוהו נפילות רסיסי יירוטים ושברי טילים במרכז הארץ.

על פי הנתונים שפורסמו, ההתרעות הופעלו בין היתר בערים ראשון לציון, רחובות, נס ציונה, רמלה ולוד, וכן ביישובים נוספים באזורי השפלה והמרכז. בנוסף הופעלו אזעקות גם בערים תל אביב, חולון, בת ים, קריית אונו, גבעתיים ובני ברק.





התרעות נוספות הופעלו באזור מודיעין והיישובים הסמוכים, ובהם שוהם, אלעד ומודיעין מכבים רעות. במקביל נשמעו אזעקות גם במספר יישובים בשומרון, בהם נווה צוף, נחליאל, נילי ופדואל.





