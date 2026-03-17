הפרקליטות תערר על העונש המקל שקיבל החרדי שעבד לטובת איראן

המדינה הגישה ערעור לבית המשפט העליון על גזר דינו של אלימלך שטרן, שהורשע בקיום קשר מתמשך עם המודיעין האיראני תמורת תשלום. הפרקליטות מזהירה: "העונש עלול לעודד את התופעה ולסכן את ביטחון המדינה"

פרקליטות המדינה הגישה היום (שלישי) ערעור לבית המשפט העליון על קולת עונשו של אלימלך שטרן, עליו נגזרו שלוש שנות מאסר בלבד בבית המשפט המחוזי בירושלים. שטרן הורשע בעבירות של מגע עם סוכן חוץ איראני וקשירת קשר לאיומים, במסגרת מה שמסתמן כאחד התיקים הראשונים בשורה של פרשיות ביטחוניות חמורות שנחשפו מאז פרוץ מלחמת "חרבות ברזל".

על פי כתב האישום המתוקן, שטרן לא רק קיים קשר מתמשך ומעמיק עם גורם שפעל מטעם המודיעין האיראני, אלא אף ביצע משימות שונות בתמורה לתשלום וגייס אזרחים נוספים לטובת המערך. בפרקליטות מדגישים כי מדובר בתופעה מדאיגה ומתרחבת של ניסיונות איראניים לגייס ישראלים לאיסוף מודיעין וביצוע פעולות חבלה, המחייבת תגובה עונשית מרתיעה.

"הדברים אינם נאמרים לשם הגזמה"

בערעור, שהוגש על ידי מנהלת המחלקה הפלילית בפרקליטות המדינה, עו"ד רחל מטר, נטען כי העונש הנוכחי אינו משקף את החומרה המופלגת של המעשים. "הותרת העונש של 3 שנות מאסר על כנו עלולה לעודד את התופעה ולסכן את ביטחון מדינת ישראל ואזרחיה", נכתב בערעור, תוך הבהרה כי "הדברים אינם נאמרים לשם הגזמה".

בפרקליטות טוענים כי המחוזי שגה בכך שלא נתן ביטוי הולם לצורך הקריטי בהרתעת הרבים. לטענת המדינה, אל מול המאמצים האיראניים הבלתי פוסקים לגיוס סוכנים בתוך ישראל, על מערכת המשפט להציב תג מחיר כבד ובלתי מתפשר שימנע מאזרחים נוספים להתפתות להצעות כספיות מגורמים עוינים.

כעת, מבקשת המדינה מבית המשפט העליון להתערב בגזר הדין ולהחמיר באופן ממשי בעונשו של שטרן, כדי להעביר מסר ברור נגד שיתוף פעולה עם האויב בעת מלחמה.