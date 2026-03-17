"חור שחור" של מיליארדים? סערה בוועדת הכספים

סערה בוועדת הכספים: חברי הכנסת של האופוזיציה תהן לאן ילכו מיליארדי השקלים של "רזרבת המלחמה"?

ועדת הכספים בראשות ח"כ חנוך מילביצקי התכנסה הבוקר (שלישי) לדיון סוער בעדכון תקציב המדינה לשנת 2026, בעקבות הוצאות מבצע "שאגת הארי". במהלך הדיון עלה כי הממשלה מבקשת להעלות את תקרת הגירעון ל-5.1%, ולהגדיל את ההוצאה הממשלתית בסכום של עשרות מיליארדי שקלים.

לפי הסברי משרד האוצר, הגדלת התקציב מורכבת מ-32 מיליארד שקלים לצרכי ביטחון, 7 מיליארד שקלים נוספים כרזרבה ביטחונית לתרחישים קיצוניים, וסכום נוסף של 5.8 מיליארד שקלים המוגדרים כ"רזרבת חירום אזרחית". בנוסף, הוקצו כחצי מיליארד שקלים להוצאות אזרחיות ידועות, כמו מנגנון חל"ת, שיפוי רשויות מקומיות שספגו פגיעות והוצאות כבאות.

שנוי במחלוקת: 5.8 מיליארד שקלים ללא "כללים"

עיקר הביקורת בדיון הופנתה כלפי אותם 5.8 מיליארד שקלים ברזרבה האזרחית. בניגוד לכספי הביטחון, לכסף הזה לא נקבע בחוק מנגנון מסודר שמגדיר בדיוק איך מותר להשתמש בו. יועמ"ש הוועדה, עו"ד שלומית ארליך, הזהירה כי ללא עיגון בחקיקה, הממשלה תוכל לשנות את ייעוד הכסף בקלות: "בסופו של דבר משמעות הדברים שהממשלה תוכל לקבל החלטה לשנות את היעוד בהחלטת ממשלה אחרת, זה לא מעוגן בחקיקה".

במשרד האוצר הודו כי גורמי המקצוע המליצו לקבוע מנגנון מסודר גם לכסף הזה, אך הממשלה החליטה להסיר אותו מהצעת החוק הסופית. עו"ד דודי קופל, יועמ"ש משרד האוצר, ציין כי: "נכון לוודא שמטרת הכספים וגם המנגנון יובאו במסגרת החוק, העניין הזה שונה במסגרת ישיבת הממשלה".

האופוזיציה מזהירה: "כספים קואליציוניים במסווה של מלחמה"

חברי האופוזיציה הביעו חשש כבד והזהירו כי הכספים הללו ישמשו לצרכים פוליטיים, במיוחד לאור העובדה שמדובר בשנת בחירות. ח"כ ולדימיר בליאק תקף בחריפות: "בעיני לצד ההגדרה הלא ברורה צריך להיות מנגנון מאוד סדור לתקציב הזה כדי למנוע שימוש בכספים הללו ככספים קואליציוניים. אנחנו יושבים שבועיים על 4.5 מיליארד קואליציוניים ועכשיו יכולים להתחבא פה עוד 6 מיליארד כספים קואליציוניים".

גם ח"כ חמד עמאר הצטרף לביקורת ואמר: "בשנת בחירות אי אפשר לשים בידי הממשלה 5.8 מיליארד ₪ ככה, בלי פיקוח ובלי שיהיה מעורבות של הכנסת". ח"כ נאור שירי הוסיף כי מדובר במהלך חריג: "בכל התקציבים שעברנו עליהם לא היה דבר כזה שנשמר כסף בלי שום מסגרת מנגנון או ייעוד מדויק".

מנגד, באוצר הבהירו כי הכספים מיועדים ל"הוצאות נוספות הנובעות במישרין ממלחמת שאגת הארי", וכי כל הוצאה בפועל תצטרך לעבור את אישור ועדת הכספים. לדבריהם, החשש מקשיים להעביר שינויים בכנסת בזמן אמת הוא שהוביל להחלטה שלא לכלול מנגנון קשיח מראש.