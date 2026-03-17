נפתלי בנט, למה אתה לא מגנה את הטרור היהודי?

מכתב פתוח לנפתלי בנט: אתה, כמי שכיהן בעבר כמנכ"ל מועצת יש"ע, יכול להגיד שזאת לא דרכך, ולא דרכה של הציונות הדתית שאתה מאמין בה.

נפתלי, מאז שחטפו לי את הזהות וניכסו אותה למפלגה שלא מייצגת אותי ולא את האמונה שלי ב"ציונות דתית", אני מתקשה להיות גאה בכיפה הסרוגה שעל ראשי.

אני יודע שזאת איננה רק התחושה הפרטית שלי, גם לא רק של רבים אחרים במגזר, אלא של רבים רבים בחברה הישראלית שמתגעגעים למה שהציונות הדתית פעם הייתה.

מה קרה לציונות הדתית שהכרנו?

תחילת כהונתה של הממשלה הזאת, הייתי לא מעט ברחובות, בהפגנות נגד הרפורמה ובהפגנות בעד החטופים. עמדתי יחד עם מאות אלפי ישראלים המייצגים מנעד רחב של החברה - חילוניים ומסורתיים, אנשי ונשות ימין, מרכז ושמאל.

אני לא יכול לספור כמה פעמים אנשים ניגשו עליי ודיברו אליי מתוך הלב, בעיניים דומעות ממש, ובפיהם תמיד שני דברים - תודה ושאלה. תודה שהגעתי והופעתי, כשיש כל כך מעט כיפות סרוגות, ושאלה נוקבת מתוך אהבה: מה קרה לציונות הדתית שהכרנו? איפה היא? למה לא שומעים אותה ולא רואים אותה? האם אולי זה נכון שכיום, בצלאל סמוטריץ' ואורית סטרוק, איתמר בן גביר ולימור סון הר-מלך הן הדמויות המייצגות נאמנה את הציבור הזה?

נפתלי, תחזיר את הגאווה לחובשי הכיפה הסרוגה

נפתלי, כמועמד המרכזי לראשות הממשלה מול בנימין נתניהו, יש לך הזדמנות לעשות תיקון גדול, להחזיר גאווה לחובשי כיפה סרוגה רבים, ולהחזיר את האמון של ציבור עצום שמחפשים את הציונות הדתית הזאת שהייתה בעלת ברית ושותפה לדרך של בניין ציון מאז תחילת ימיה של הציונות.

כדי לעשות את זה, לא תצטרך להקריב או להתפשר על הערכים של הציבור בו גדלת. להיפך- תידרש לעמוד עם המון אומץ ובהירות מאחורי הערכים הללו, מול מכונת רעל, ואולי גם מול יועצים שינסו לשכנע אותך שעדיף לא להגיד דברים ברורים שעלולים להרחיק מצביעים. אל תיפול בפח הזה!

ב-2020 גינית את התופעה, אז איפה אתה עכשיו?

נפתלי, עם ישראל לא צריך עוד פוליטיקאי שאומר לאנשים מה שהוא חושב שהם רוצים לשמוע. עם ישראל רוצה וראוי למנהיגים שמייצגים חזון ערכי עבור מדינה יהודית ודמוקרטית. והנה לך אתגר גדול והזדמנות גדולה להראות שאתה באמת מנהיג שמוכן להפגין עמוד שדרה ערכי עקבי בלי פחד. יש תופעה אמיתית של טרור יהודי נגד ערבים ביהודה ושומרון.

אתה ראית את זה וגינית את זה כ"מעשי נבלה שחצו את כל הקווים האדומים" עוד ב-2020 כשהיית שר הבטחון. אין ספק שמאז, זה קורה הרבה יותר, בצורה הרבה יותר קיצונית. ואין ספק שהממשלה הזאת לא מצליחה למגר אותה.

בעצם, ככל שהתופעה היא מעשי ידיהם של קומץ קטן יותר (נגיד, 70 נערים מבתים הרוסים, כדברי נתניהו), אוזלת ידה של הממשלה לספק הגנה לפלסטינים בשטחים תחת שליטתה היא חמורה עוד יותר. וככל שיטענו שהתופעה נדרשת ומוצדקת כדי להתמודד עם השתלטות ערבית על שטחי C, כך מודגשת שוב אוזלת ידה של "ממשלת ימין מלא מלא" לייצר פתרונות אמיתיים וברי ביצוע על ידי הממשלה.

ייתכן שיש שרים בממשלה שמאמינים שהדרך הנכונה לקדם את ההתיישבות היא לייצא את האחריות של הממשלה לקבוצות של נערים פורעי חוק, שמעליבים ותוקפים את כל שרק מעז לנסות לעמוד בדרכם, בין אם זה ערבי או יהודי, בין אם זה אזרח, מג"בניק, חייל, אולף פיקוד או ראש השב"כ.

ייתכן שהם שמחים שהנערים יעשו את ה"עבודה המלוכלכת" של תקיפות אלימות נגד ערבים כדי לגרש אותם, ולהם יישאר העבודה הנקייה יותר של קיום כנסים לכבוד אותם פעילים, והכשרה בדיעבד של המאחזים. אתה, כמי שכיהן בעבר כמנכ"ל מועצת יש"ע, יכול להגיד שזאת לא דרכך, ולא דרכה של הציונות הדתית שאתה מאמין בה.

אתה יכול להעז להציג ציונות דתית מוסרית

אתה יכול להציג, ללא מורא, ציונות דתית ערכית שחורטת על דגלה את ערך הממלכתיות, את הכבוד העמוק למוסדות השלטון, למערכת אכיפת החוק, ולצבא, ולא מחזקת ידי קבוצות החותרות נגד כל אלה, ומקדמות התיישבות בניגוד מוחלט לחוקיה של מדינת ישראל.

אתה יכול להציג ציונות דתית ערכית המחויבת לערכה של הדמוקרטיה כביטוי עמוק של כבוד לעם ישראל, שמבינה שקידום ההתיישבות באופן הזה משניאה אותה על חלקים גדולים בעם.

ובעיקר, אתה יכול להעז להציג ציונות דתית מוסרית שמאמינה ש"פגיעה ברכוש, וקל וחומר בנפש, של כל אדם, יהודי או נכרי, זה מעשה אנטי מוסרי", וש"ארץ ישראל נרכשת ונבנית רק מתוך תורה וישרות מוסרית." הרי אלו דברים שלא נאמרו לפני הרבה זמן ובהקשר אחר, ולא על ידי דמות מהשמאל. אלו דברים שנאמרו עכשיו על ידי הרב אליקים לבנון.

נפתלי, אפשר להבין את ההיסוס להגיד דברים נוקבים וברורים כגון אלו, ולחשוף את הכשלון של הממשלה הזו לקדם מדיניות ראויה ואפקטיבית ביהודה ושומרון, מבחינה ציבורית. בטח התגובות של אותו קומץ ותומכיהם תהיינה רעילות וקשות. אבל להפגין את המנהיגות שעם ישראל כיום ראוי לו ורוצה בו זה לעמוד ולהשמיע קול מוסרי וערכי שלא מתפשר ולא מתנצל, קול שיחזיר את הכבוד והגאווה לציבור ולמורשת של הציונות הדתית.