נתניהו: אנחנו מערערים את המשטר בתקווה לתת לאיראנים הזדמנות

ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס לחיסולם של עלי לאריג'אני ועלאס רצ'א סלימאני, ואמר כי "אנחנו מערערים את המשטר הזה בתקווה לתת לעם האיראני הזדמנות לסלק אותו. ניתן להם הזדמנות שהם יוכלו לקחת את גורלם בידיהם"

ראש הממשלה בנימין נתניהו אישר היום (שלישי) את חיסולם של בכירי המשטר האיראני, עלי לאריג'אני ועלאס רצ'א סלימאני, כשבדבריו ציין כי מדובר בפגיעה במשטר האייתוללות שנועדה לאפשר לעם האיראני להביא לסילוקו.

"הבוקר חיסלנו את עלי לאריג'אני. עלי לאריג'אני זה הבוס של משמרות המהפכה, שזה חבורת הגנגסטרים שמנהלת בפועל את איראן" אמר נתניהו. "אנחנו חיסלנו לצידו גם את מפקד הבסיג' - זה העוזרים של הגנגסטרים, שהם מפיצים טרור ברחובות טהרן וערים אחרות של איראן נגד האוכלוסייה. גם שם אנחנו פועלים; פועלים מהאוויר עם מטוסים של חיל האוויר, עם כטב"מים".

לדבריו, "אנחנו מערערים את המשטר הזה בתקווה לתת לעם האיראני הזדמנות לסלק אותו. זה לא יקרה בפעם אחת, זה לא יקרה בקלות. אבל אם נתמיד בזה - אנחנו ניתן להם הזדמנות שהם יוכלו לקחת את גורלם בידיהם".

"במקביל, אנחנו עוזרים לידידינו האמריקנים במפרץ. אני שוחחתי ארוכות עם הנשיא טראמפ אתמול בנושא הזה. יש שיתוף פעולה בין חילות האוויר וחילות הים שלנו, ביני לבין הנשיא טראמפ ואנשיו" הוסיף. . אנחנו נעזור גם בהתקפות עקיפות, שמייצרות לחץ אדיר על המשטר האיראני, וגם בפעולות ישירות. יש עוד הרבה הפתעות. בתחבולות נעשה מלחמה. אנחנו לא נחשוף את כל התחבולות כאן, אבל אמרתי לכם: רבות המה".

"אנחנו נחושים לנצח"

בהמשך דבריו פנה לציבור ואמר כי "הדבר החשוב ביותר לנצח במלחמה זה נחישות. נחישות, נחישות, נחישות. נחישות של המנהיגים, נחישות של המפקדים, נחישות של העם. אנחנו נחושים לנצח, ואנחנו נשיג את הדברים האלה".

"אני מבקש מכם פשוט להתעלם מערוצי הדכדוך. אנחנו בהישגים היסטוריים. אנחנו, בעזרת השם, הגענו למצב שאחרי ה-7 באוקטובר, שהיינו על עברי פי פחת, אנחנו עכשיו מעצמה אדירה, כמעט עולמית, עם הידידה שהיא ה-מעצמה העולמית, נלחמים שכם אל שכם. זה כבר הישג אדיר מול כל האיומים שיבואו עלינו. לאיזו מדינה עוד יש את היכולות הללו? כולן מותקפות כאן. למי יש את העוצמות האלה שלנו, של הבריתות, של צה"ל, של חיל האוויר ושל עם חזק? אז הישארו חזקים".

בסיכום נתניהו הבהיר לציבור: "אני רוצה להגיד לכם - אנחנו גם נעזור לכם. כל מה שקשור בפיצויים - הנחיתי להציג לכם את המתווה וגם להגדיל את המתווה. גם לעזור לצפון, וגם לעזור לכל מי שצריך, כפי שעשינו כבר בעבר ב'עם כלביא', כפי שעשינו קודם לכן בקורונה. נעשה את זה ביתר-שאת הפעם״.