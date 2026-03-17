מקרה המוות ה-17: נער לא מחוסן נפטר מחצבת

נער בן 17 שלא חוסן נגד חצבת נפטר הלילה בבית החולים. על פי הודעת משרד הבריאות זהו מקרה המוות ה-17 בישראל, כאשר במקרי המוות האחרים רוב הנפטרים היו תינוקות וילדים

נער לא מחוסן כבן 17 נפטר הלילה מחצבת. הנער נפטר לאחר שאושפז בבית החולים לפני שבועיים וחצי ושם אובחן כחולה בחצבת. לאחר מספר ימי אשפוז הידרדר מצבו והוא נפטר בבית החולים. יש לציין כי לנער היו מחלות רקע.

זהו מקרה המוות ה-17 מחצבת בישראל. על פי הנתונים מבין 16 מקרי התמותה האחרים, מרבית הנפטרים הם תינוקות וילדים בריאים וללא מחלות רקע - שלא חוסנו נגד חצבת.

מטעם משרד הבריאות נמסר, כי ניתן למנוע חצבת באמצעות חיסון יעיל ובטוח - המציל חיים. קיימת חשיבות קריטית להגעה בזמן לקבלת טיפול רפואי, עם הופעת התסמינים או חשד להידבקות במחלה. הגעה בזמן יכולה להציל חיים.

המלצות לגבי חיסון:

מומלץ לכלל הילדים להתחסן בגיל שנה ובגיל שש (במסגרת תכנית החיסונים השגרתית)

באזורי התפרצות:

* הקדמה של מנת החיסון השנייה לגיל שנה וחצי.

* המלצה למנת חיסון נוספת לתינוקות בגילי 11-6 חודשים באזורי התפרצות וכאשר נוסעים למקומות עם התפרצות.

משרד הבריאות ממליץ למי שאינם מחוסנים, וכן להורים לתינוקות שקיבלו חיסון אחד בגילי 11-6 חודשים, להימנע מהגעה לאירועים מרובי משתתפים באזורי התפרצות עקב הסיכון מהדבקה.



