אחרי חיסול לארג'יאני: צהלות וחגיגות ברחבי איראן

לאחר שישראל לקחה אחריות והודיעה רשמית על חיסולו של בכיר משטר האייתולות, עלי לאריג'אני, תושבים רבים באיראן פתחו בחגיגות ספונטניות ולא כל כך נסתרות

היועץ והאיש הבכיר ביותר באיראן חוץ מהמנהיג העליון, חוסל בתקיפות ישראליות על הצמרת הביטחונית של משטר האייתולות, וכעת, האזרחים הפשוטים באיראן חוגגים את מותו.

עלי לאריג'אני, יד ימינו של המנהיג העליון הקודם, עלי חמינאי, ומי שעל פי דיווחים היה דה-פקטו המנהיג בפועל של איראן בזמן המלחמה, חוסל בתקיפות ישראליות, וכעת באיראן צוהלים.

בסרטון שפורסם לפני זמן קצר מתוך טהראן, נשמעות שריקות, צהלות וחגיגות של אזרחים איראנים לאחר ההודעה על סופו של לאריג'אני, בדומה לכפי שקרה לאחר חיסולו של חמינאי. בסרטון נשמים איראנים שורקים בשמחה, קוראים קריאות בוז למשטר וחוגגים את מותו של עוד רוצח כפי שהם מתארים אותו.