אירוע חמור: כוחות צה"ל הותקפו במהלך פינוי

שני אירועים חמורים התרחשו היום (שלישי) סמוך לקריית ארבע. במהלך פינוי בצומת העוקפים, הכוחות הותקפו באלימות. בנוסף אזרחים ישראלים יידו אבנים לעבר לוחמי צה״ל שפעלו סמוך לקריית ארבע לוחם צה"ל נפצע באורח קל.
באירוע הראשון כוחות צה״ל והמנהל האזרחי פינו מבנים ישראלים שנבנו בניגוד לחוק, בצומת העוקפים שבחטיבת יהודה. הפינוי נעשה בהתאם לצו ביטחוני שנחתם בפיקוד המרכז.
הצו נחתם לאחר שמהמקום יצאו פעולות עברייניות, אלימות חריגה ומקרי פשיעה חמורים. עם סיום פעילות האכיפה, הכוחות הותקפו באלימות. אין נפגעים. כוחות הביטחון עיכבו בנקודה מספר אזרחים, שיועברו להמשך טיפול במשטרה.
