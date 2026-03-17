תפילה במקלט: הקליפ החדש של עילי בוטנר והילדים החדשים

במציאות המורכבת של מרץ 2026, כשקולות האזעקות הפכו לפסקול המלווה את חיינו בשבועיים האחרונים, בחר המוזיקאי עילי בוטנר יחד עם "הילדים חוץ" להעניק לנו רגע של נחמה. בסוף השבוע האחרון צולם הקליפ לשירם החדש, "בוא לאור", במיקום שהפך לסמל של התקופה: קומה מינוס 5 בחניון הבימה בתל אביב.

החניון, שבשגרה מאכלס כלי רכב, משמש בימים אלו כמרחב מוגן המוני עבור תושבי האזור ועוברי אורח המחפשים מחסה. הבחירה לצלם דווקא שם, בעומק האדמה, הופכת את השיר ליצירה ויזואלית עוצמתית המשקפת את השילוב הבלתי אפשרי בין שגרה לחירום.

"בוא לאור" הוא שיר תפילה במובן העמוק של המילה. בתוך המציאות הלא פשוטה, כשהלב מחפש נואשות קרבה, בית וחום, המילים והלחן מבקשים להחזיק בתקווה. הצילומים בחניון הקר והבטוני מדגישים את הניגוד למילים החמות, ומבטאים את הציפייה המשותפת של כולנו: שבימים הקרובים נוכל לומר שהאור, השקט והטוב סוף סוף חזרו לחיינו.