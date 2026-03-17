רסיסי יירוט פגעו בתחנת רכבת - תנועת הרכבות נעצרה

במטח האחרון למרכז שברי יירוט נפלו בתחנת הרכבת צומת חולון. ברכבת מבהירים כי אין נפגעים המקום, לאור העובדה כי התחנה סגורה מאז תחילת מבצע שאגת הארי. תנועת הרכבות בין תל אביב לראשון לציון - הופסקה

בהמשך למטח הטילים לעבר המרכז, רכבת ישראל הודיעה כי הפסיקה את תנועת הרכבות בין תחנות תל אביב לראשון לציון משה דיין בשל נפילת רסיסים בתחנת צומת חולון. התחנה נסגרה זמנית ואין דיווחים על נפגעים באירוע. יתר הקווים פעילם כסדרם.

ברכבת ישראל מדגישים כי תחנת צומת חולון הייתה סגורה לשירות בזמן האירוע (מראשית מבצע "שאגת הארי") ולא שהו בה נוסעים ועובדים.

הפגיעה בחניון, קרדיט מד"א

מכבאות והצלה נמסר כי לוחמי האש של מחוז דן פועלים בכמה זירות נפילה בחולון ואור יהודה. בזירות השונות נגרםנזק מרסיסים והדף בחניון אוטובוסים, לתחנת רכבת , לפארק מחזור, בור בכביש ונזק למבנה מגורים באזור חולון.

לא ידוע על נפגעים בזירות השונות.