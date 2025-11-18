מזג אוויר בימים הקרובים ימשיך להיות חם ויבש. תחול עלייה בטמפרטורות ותנשבנה רוחות ערות ברוב אזורי הארץ. שרב ישרור בחלקים נרחבים.
יום רביעי: בהיר בד"כ. תחול עלייה קלה נוספת של הטמפרטורות. ייעשה חם מהרגיל עד שרבי ברוב אזורי הארץ. בשעות הבוקר ינשבו רוחות מזרחיות חזקות בצפון הארץ ובהרי המרכז. רוחות מזרחיות ערות יוסיפו לנשב במהלך היום בהרי הצפון. ייתכן אובך.
יום חמישי: לרוב בהיר. תחול התחממות נוספת בעיקר בהרים ובפנים הארץ. יוסיף להיות חם מהרגיל עד שרבי ברוב אזורי הארץ. בהרי הצפון ינשבו רוחות מזרחיות ערות. עדיין ייתכן אובך.
יום שישי: בהיר עם התחממות קלה נוספת. חם מהרגיל עד שרבי בכל אזורי הארץ. בבוקר ינשבו רוחות מזרחיות ערות בהרי הצפון והמרכז. עדיין ייתכן אובך.
יום שבת: תחול ירידה קלה בטמפרטורות אך יוסיף להיות חם מהרגיל עד שרבי בכל אזורי הארץ. בבוקר ינשבו רוחות מזרחיות ערות בהרי הצפון והמרכז. ייתכן אובך.
