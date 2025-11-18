הנשיא דונלד טראמפ יארח את כריסטיאנו רונאלדו בבית הלבן ביום חמישי הקרוב, לאחר שפורטוגל העפילה למונדיאל 2026

הנשיא דונלד טראמפ יארח את כריסטיאנו רונאלדו בבית הלבן ביום חמישי הקרוב, לאחר שפורטוגל העפילה למונדיאל 2026. כך על פי הדיווחים היום (שלישי) בתקשורת האמריקאית והפורטוגזית.

כריסטיאנו רונאלדו הוא הכובש הגדול בהיסטוריה של הכדורגל ויחד עם ליאו מסי הוא ישחק במונדיאל השישי שלו, שיא כל הזמנים. לפי הדיווחים מתוכנן משחק ידידיות בין ארצות הברית לפורטוגל לפני המונדיאל.

עוד באותו נושא רונאלדו בהודעה דרמטית: "זה סוף הקריירה שלי" 15:43 | שמחה רז 0 0 😀 👏

השבוע הכוכב הורחק בזמן משחקה של פורטוגל במוקדמות המונדיאל וייעדר כנראה משני המשחקים הראשונים בטורניר. בשבוע שעבר כריסטיאנו רונאלדו בתשובה לשאלת של כתבת CNN בקי אנדרסון כי המונדיאל בקיץ הקרוב יהיה האחרון שלו בקריירה.

לאן כריסטיאנו רונאלדו יגיע במונדיאל?

הפורטוגלי שמחורר רשתות באל נאסר מהליגה הסעודית השתתף בכנס תיירות בריאד. רונאלדו אמר "אפשר להגיד שזה יהיה המונדיאל האחרון שלי. אני אהיה בן 41 אז נדמה לי שזה הזמן הנכון" לפרוש". לגבי סיום הקריירה אמר כי הוא מאמין שיפרוש בעוד שנה או שנתיים.

רונאלדו הבקיע הכי הרבה שערים בהיסטוריה (953) הופיע הכי הרבה בנבחרת (225) והבקיע הכי הרבה שערים בנבחרות (143). הוא צלך שערי מוקדמות המונדיאל (41). הוא יהפוך יחד עם יריבו הגדול ליאו מסי לשחקן הראשון שמופיע בשישה מונדיאלים.

הישג השיא של כריסטיאנו בנבחרת הוא הזכייה ביורו 2016. הישג השיא במונדיאל הוא חצי הגמר ב-2006 שהיה המונדיאל הראשון שלו. בחודש הקודם כריסטיאנו רונאלדו ונבחרת פורטוגל פספסו הזדמנות לעלות באופן למונדיאל, אך הכוכב קבע עוד שיא איש מדהים. הפורטוגזי הבקיע צמד, והפך למלך שערי מוקדמות המונדיאל בכל הזמנים עם 41 כאלה. הוא עקף את קרלוס רואיז הגווטאמלי.