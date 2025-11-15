במבצע הצלה דרמטי תחת הגשם, צוותי מד"א החזירו לחיים גבר בן 54 שהתמוטט בזמן שניסה לפנות תעלת ניקוז ולהציל את ביתו מהצפה

היום (שבת) בשעה 13:59 התקבלה קריאה במוקד החירום 101 של מד"א במרחב לכיש על גבר מחוסר הכרה בחצר ביתו, לאחר שהתמוטט במהלך ניסיונות לפנות תעלת ניקוז שהוצפה מהגשמים החזקים, במושב שבמועצה האזורית באר טוביה.

פאראמדיק כונן של יחידת האופנועים במגן דוד אדום, יששכר ויס, ששהה ביישוב סמוך הוזנק למקום תוך שניות, ובמקביל הוזעקו כונני תגובה מידית וניידת טיפול נמרץ של מד"א.

ויס הגיע למקום בתוך 4 דקות בלבד, ובתנאי מזג אוויר קשים מצא את הגבר בן 54, שוכב מחוסר הכרה, רטוב, ותחת גשם כבד. הוא החל מייד בפעולות החייאה מתקדמות. תוך זמן קצר הצטרפו אליו כונני מד"א נוספים וצוות ניידת טיפול נמרץ של מד"א עם הפאראמדיקים נועה אביטבול וליאב יעקובי.

לאחר מאמצי החייאה ממושכים שכללו 11 שוקים חשמליים, ליבו של הגבר שב לפעום. הוא פונה במצב יציב, תוך המשך טיפול רפואי תרופתי ונשימתי, לבית החולים קפלן ובמהלך הפינוי אף שב להכרה מלאה.

פאראמדיק מד"א מיחידת האופנועים, יששכר ויס, מספר: "הייתי בבית ביישוב סמוך כשקיבלתי את הקריאה. כשהגעתי ראיתי אותו שוכב בתוך שלולית, רטוב לגמרי, והתחלתי מיד בהחייאה. עם כל דקה שחלפה הגשם רק התחזק – אבל ידענו שאין לנו רגע לבזבז. אחרי 11 שוקים חשמליים ליבו חזר לפעום, זה היה רגע של תקווה גדולה. לראות אותו חוזר להכרה בדרך לבית החולים זה רגע שאזכור כל החיים."