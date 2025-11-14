שעות לאחר שדווח כי מכלית נפט סטתה בפתאומיות מהמסלול שלה במפרץ עומאן, גורם אמריקני אישר כי איראן חטפה מכלית נפט במצרי הורמוז והכריחה אותה להיכנס למים הטריטוריאליים של המדינה

שעות לאחר שדווח על תקרית חריגה במפרץ עומאן, גורם אמריקני רשמי אישר כעת (שישי) לסוכנות הידיעות AP כי איראן חטפה הבוקר מכלית נפט במצרי הורמוז, כשהכריחה אותה לסטות מהמסלול המיועד שלה לתוך המים הטריטוריאליים של איראן.

כאמור, הבוקר חברת האבטחה הימית הבריטית "אמבר" דיווחה כי מכלית נפט סטתה בפתאומיות מהמסלול שלה – ועשתה את דרכה לעבר המים הטריטוריאליים של איראן. לפי הודעת החברה, האירוע התרחש במרחק של כ-40 קילומטר מחופי איחוד האמירויות. מכלית הנפט, שנושאת את דגל איי מרשל, הייתה בדרכה מאיחוד האמירויות לסינגפור – כשלפתע שינתה את מסלולה המיועד.

בחברת האבטחה העריכו ייתכן שהספינה נחטפה – זאת לאחר שדווח כי שלוש סירות קטנות התקרבו אל המכלית בעת שהיא שטה מדרום למצר הורמוז. לדבריהם, "מדובר ככל הנראה בתקרית ממוקדת מאוד".

גם סוכנות פעולות הסחר הימי של בריטניה (UKMTO) דיווחה על "תקרית חשודה" שנרשמה באזור, וציינו כי הרשויות באיחוד האמירויות פתחו בחקירה. בהודעתם אמרו כי "כלי שיט באזור מתבקשים לשוט בזהירות ולדווח על כל פעילות חשודה".