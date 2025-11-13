מזג אוויר בימים הקרובים יהיה גשום וסוער. תחול ירידה משמעותית בטמפרטורות ויירדו גשמים בכל רחבי הארץ מלווים ברוחות חזקות וסופות רעמים.
יום שישי: ממטרים לפרקים בצפון הארץ ובמרכזה, מלווים בסופות רעמים. עדיין קיים חשש להצפות לאורך מישור החוף והשפלה. בצפון הנגב צפויים גשמים מקומיים. משעות הצהריים קיים חשש קל משטפונות בנחלי מדבר יהודה וים המלח. תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות, והן תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה.
יום שבת: גשמים מקומיים יוסיפו לרדת מידי פעם בצפון הארץ ובמרכזה. עד שעות הצהריים יתכנו סופות רעמים ועדיין קיים חשש קל מהצפות מקומיות לאורך מישור החוף ולשיטפונות בנחלי מדבר יהודה וים המלח. הטמפרטורות תהיינה מעט נמוכות מהרגיל לעונה.
יום ראשון: מעונן חלקית עד מעונן. גשם מקומי ברובו קל, צפוי לרדת מדי פעם מצפון הארץ ועד לצפון הנגב. משעות אחר הצהריים הגשם ייפסק בהדרגה. הטמפרטורות תהיינה נמוכות במעט מרגיל לעונה.
יום שני: מעונן חלקית, תחול עליה בטמפרטורות והן תהינה רגילות לעונה.
