במהלך בדיקה שגרתית באולם הנוסעים בנתב"ג התגלו נחשים, צבים, לטאות וצפרדעים שהוסעו בתנאים קשים וללא פיקוח. בעלי החיים נמצאו כולם בחיים, ונגד הנוסע שנשא אותם נפתחו הליכים פליליים

ניסיון הברחה לא שגרתי נחשף הבוקר (חמישי) בנתב"ג, כאשר בודקי המכס איתרו במזוודה של נוסע שחזר מתאילנד 186 בעלי חיים אקזוטיים מסוגים שונים. בין המינים שנמצאו היו נחשים, צבים, לטאות, צפרדעים וסרטנים, שרבים מהם מחויבים ברישוי, פיקוח ובדיקות וטרינריות לפני הכנסתם לישראל.

הנוסע, צעיר בן 24 מבני ברק, ניסה לעבור דרך המסלול הירוק המיועד לנוסעים ללא טובין הדורשים דיווח. במהלך בדיקה התגלו בעלי החיים שהוחזקו ללא תנאים בסיסיים. הצעיר עוכב במקום ונחקר, ונגדו נפתחו הליכים פליליים.

גורמי פיקוח מציינים כי הכנסת בעלי חיים לארץ ללא בדיקות עלולה לגרום לנזקים משמעותיים. בעלי חיים שמוברחים באופן זה עלולים לשאת מחלות ופרזיטים, לפגוע בטבע המקומי ואף להפוך למינים פולשים. בנוסף, תנאי ההעברה, הכוללים מחסור במזון וטמפרטורות קיצוניות, גורמים סבל קשה ולרוב מביאים למותם המהיר של אותם בעלי חיים. במקרה זה כולם אותרו בחיים, ובמקביל נבדקות דרכים להשבתם למדינות המוצא.