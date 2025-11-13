ממשלת דרום אפריקה שתבעה את ישראל "בדם החוק הבינלאומי" והאשימה אותה ברצח עם, כעת מסרבת לקלוט עזתים שנחתו בשטחה תחת חובתם לפי החוק הבינלאומי

דרום אפריקה, המדינה ששבועות בודדים אחרי טבח השביעי באוקטובר ותחילת המלחמה בעזה, תבעה את ישראל בבתי הדין הבינלאומיים באשמת "רצח עם", וכעת עם הגעת הפליטים הראשונים מעזה למדינה, הממשלה מסרבת לקלוט אותם.

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . עזתים שנחתו בדרום אפריקה, ונחסמים מלרדת מהמטוס על ידי הממשלה.

עזתים שיצאו מהרצועה, ועלו על טיסה לדרום אפריקה, נמצאים כעת נצורים במטוס, לאחר שהממשלה החליטה לא לאפשר לפליטים העזתים לרדת ממנו, ולזכות במעמד במדינה.

על פי דיווחים, מטוס שנחת בשעות האחרונות מהמזרח התיכון ברצועה, ועליו מספר גדול של עזתים שיצאו מהרצועה, עומד נצור בשדה התעופה ביוהנסבורג, לאחר שהשלטונות הודיעו על סירוב לאפשר לעזתים לצאת מהמטוס, דבר שיעניק להם, גם אם זמנית, מעמד פליט במדינה מתוקף החוק הבינלאומי.

בסרטון שתועד מהמטוס היושב על הקרקע, נראים עזתים רבים נצורים במטוס, בעוד הצלם מסביר כי העזתים "שברחו ממוות" לדבריו, יושבים נעולים במטוס, בעקבות סירובה של דרום אפריקה לתת להם מעמד פליט על פי החוק הבינלאומי.

אותה דרום אפריקה גררה את ישראל אל בתי הדין הבינלאומיים, שבועות בלבד לאחר טבח השביעי באוקטובר, והאשימה את ישראל ברצח עם. על פי הדרום אפריקאים, הם עשו זאת "כתוצאה ממחויבותם לחוק הבינלאומי".

כעת נראה שהחוק הבינלאומי קצת פחות מזהיר לדרום אפריקאים, אשר אינם מוכנים לקלוט אפילו משפחות בודדות של עזתים אל שטחם.