ברשומה שפרסם בדף הפייסבוק שלו, כתב בונצל, מראשי פורום הגבורה, כי בנט עושה שימוש במשפחות השכולות על מנת לנצח בבחירות. עוד הוא מציין, כי גם לו יש חלק במחדל השבעה באוקטובר ועליו לתת את הדין על כך.

"השכול הוא אדמת קודש, ואין לך זכות לעמוד עליה עם נעלי הפוליטיקה המלוכלכות שלך. לא ניתן לך להפוך את זכר הנספים ואת כאבנו לאמצעי לקידום הקריירה הפוליטית שלך ולניצחון בבחירות!

נפתלי בנט, שַׁל נְעָלֶיךָ מֵעַל רַגְלֶיךָ כִּי הַמָּקוֹם אֲשֶׁר אַתָּה עוֹמֵד עָלָיו אַדְמַת קֹדֶשׁ הוּא" – בכך סיים בונצל את דבריו.

הפוסט המלא:

"מכתב מאב שכול לנפתלי בנט,

הגענו למצב שבו העזות והציניות שלך חוצות כל גבול מוסרי. במקום להפגין ענווה ואחריות לאחר הטרגדיה הלאומית של 7 באוקטובר, אתה עושה שימוש מניפולטיבי, דוחה ומכוער בכאבן של המשפחות השכולות – וכל זאת במטרה אחת: לנצח בבחירות על גבנו.

אתה מנצל את המצב בצורה שפלה ומכוונת: אתה לוקח את הביקורת הקשה שיש למשפחות שכולות כמו מר רפי בן שטרית כלפי הממשלה הנוכחית, ואתה עושה בה שימוש כדי לנגח ניגוח אישי ופוליטי באותה ממשלה!

אתה משתמש בכאבנו כדי לקדם את הקריירה שלך. אתה מנפנף בציטוטים של משפחות התומכות בעמדתך, ויוצר פירוד מלאכותי בתוך קהילת השכול, וכל זה כדי שיהיה לך קל יותר לנצח בבחירות על גבנו ועל דמם של יקירינו!

יתר על כן, עליך לדעת כי מרבית המשפחות השכולות דורשות הקמת ועדת חקירה לאומית אשר לא תיבחר על ידי נשיא בית המשפט העליון, היות וגם מערכת המשפט תידרש ליתן דין וחשבון נוקב בוועדה. הדרישה הזו מבטאת את הצורך בחקירה אובייקטיבית וחסרת פניות, ואתה מנסה להתעלם ממנה בזלזול.

נפתלי ,אל תשכח את חלקך במצב הנוכחי! כשאתה מתיימר לבקר ולדרוש חקירה, הגיע הזמן שתזכור את הנאום שלך ואת האחריות שאתה נושא. מי אתה שתדרוש מאחרים לתת דין וחשבון, כאשר אתה עצמך, כראש ממשלה, עצמת את החמאס? מי אתה שתטיף, כשאתה טענת בנאומך האחרון: "אנחנו הממשלה היוצאת משאירים לך חמאס מורתע." הציטוט הזה מצלצל עכשיו כבדיחה אכזרית ובלתי נסלחת!

נפתלי , גם אתה תידרש לתת את הדין בוועדת החקירה על התקופה בה היית ראש ממשלה! לא נאפשר לך לברוח מאחריות תוך כדי שאתה משתמש בציניות בשכול של 7 באוקטובר.

אנו דורשים ממך להפסיק באופן מיידי את השימוש הבוטה והמבזה ברגשותינו.

השכול הוא אדמת קודש, ואין לך זכות לעמוד עליה עם נעלי הפוליטיקה המלוכלכות שלך. לא ניתן לך להפוך את זכר הנספים ואת כאבנו לאמצעי לקידום הקריירה הפוליטית שלך ולניצחון בבחירות!

נפתלי בנט, שַׁל נְעָלֶיךָ מֵעַל רַגְלֶיךָ כִּי הַמָּקוֹם אֲשֶׁר אַתָּה עוֹמֵד עָלָיו אַדְמַת קֹדֶשׁ הוּא."