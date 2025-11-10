הכוכב הבריטי, ג'ון קליז שהתפרסם כחלק מחבורת מונטי פייתון והמלון של פולטי, ביטל את הופעתו המתוכננת בישראל לאחר לחצים מארגונים עוינים

פחות משלושה שבועות לפני הגעתו לסבב הופעות בישראל, הקומיקאי הבריטי ג'ון קליז ביטל את הגעתו לארץ.

קליז המוכר מהקלאסיקות מונטי פייטון והמלון של פולטי תכנן להופיע בישראל עם המופע החדש "ערב עם ג'ון קליז" שתוכנן להתקיים ארבעה פעמים, בירושלים ובתל אביב, אך כאמור, ביטל את הגעתו.

מטעם אלון יוריק הפקות נמסר: צר לנו מאוד שגו׳ן קליז נכנע לאיומים מצד ארגוני ה BDS וזאת לאחר שכל הכרטיסים להופעותיו סולד אאוט כבר זמן רב. נמשיך לתת הכל בכדי להעניק לקהל הישראלי את מיטב ההופעות ואירועי התרבות."

"בנימה זו אנו מזמינים אתכם לערב עם קווין ספייסי שיתקיים ממש בשבוע הבא בהאנגר 11 בתל אביב, שחקן אדיר, זוכה 2 פרסי אוסקר שידוע באהבתו הגדולה לישראל."