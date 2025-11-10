לאחר שהדר גולדין הושב לקבורה ראויה, מסרה אחותו איילת הצהרה מרגשת: "בלי עם ישראל הדר לא היה בבית – נמשיך עד אחרון החטופים"

הערב (שני), יממה לאחר שהושב לקבורה ראויה כעבור 4,118 ימים בשבי חמאס, מסרו בני משפחתו של סגן הדר גולדין הי"ד הצהרה לתקשורת מבית המשפחה בכפר סבא.

איילת גולדין, אחותו של הדר, פתחה את דבריה בהתרגשות: "אני מתרגשת לומר לאחר 11 שנה שגם הדר בבית. בחרנו לצאת ולדבר איתכם רגע לפני הלוויה שתהיה מחר – כדי להגיד תודה. תודה לכם עם ישראל, תודה על מי שאתם, על כך שאתם יוצאים ועושים. בלי עם ישראל הדר לא היה בבית".

איילת הוסיפה קריאה ברורה להמשך המאבק להשבת שאר החטופים מעזה: "העובדה שהחזרנו את הדר אחרי 11 שנים מוכיחה מעל לכל ספק שאפשר וצריך להחזיר את כל החטופים. גם ברגעים מרגשים אלה נשארו לנו ארבעה חטופים, ואנחנו כאן עד האחרון שבהם. החמאס יודע איפה כולם – והדר מוכיח את זה יותר מכל".

"אנחנו כאן עד שאחרון החטופים יהיה בבית – אין אופציה אחרת. החברה הישראלית היא שהביאה את הדר, והיא תביא גם את האחרון. בזכותכם הדר בבית", חתמה גולדין בדמעות.