בלשים ובודקי המכס בנתב"ג סיכלו ניסיון הברחת סמים לישראל בשווי של מיליוני שקלים, אחרי שמזוודה של אחד הנוסעים עוררה את חשדם. במהלך מעקב נוסף של בלשים אחר תושב קריית ביאליק התגלתה גם מעבדת סמים שייצרה פטריות וסמי הזיה

המשטרה חושפת היום (שני) כי סיכלה ניסיון גדול של הברחת סם מסוג MDMA בשווי של כ-6 מיליון שקלים.

תושב בית שמש בן 30 ששב ארצה בטיסה מפראג עורר את חשדם של בודקי המכס בנתב"ג, ויחד עם יחידת הבילוש המיוחדת 747 ויחידת הסמים של מכס נתב"ג הם הצליחו לחשוף אתמול (ראשון) את ניסיון ההברחה של הסם בתוך המזוודה. בשקיות שהוכנסו במזוודה שהכילה דופן כפולה, נמצאו כ-18 ק"ג של אותם סמים קשים. החשוד נעצר ונלקח לחקירה, מעצרו הוארך עד ליום חמישי.

במעצר נוסף שהתרחש בצפון הארץ, גילו בלשים מעבדת סמים של תושב קריית ביאליק בן 38. הבלשים התחזו לעובדי דואר, וכאשר החשוד הגיע לאסוף את חבילת הסמים מהדואר, הוא נתפס על חם. בחיפוש בביתו נמצאה מעבדת סמים לייצור פטריות וסמי הזיה, בנוסף נמצאו גם עשרות אלפי שקלים במזומן.

המעצר התרחש כחלק מפעילות מבצעית של בלשי תחנת נשר, במסגרת חקירת חשד לייבוא חומרים החשודים כסמים מאירופה. הבלשים יירטו חבילה שיובאה מחו"ל והכילה על פי החשד סם הזיה מסוכן מסוג DMT במשקל גדול לסחר והפצה.

בחיפוש שביצעו בביתו של החשוד בן ה-38 חשפו לא רק מעבדה לייצור פטריות, אלא גם כמות נוספת של סם DMT, וציוד טכנולוגי לגידולן. החשוד נעצר לחקירה בתחנת נשר בסיומה, נכלא. מעצרו הוארך עד ליום חמישי.