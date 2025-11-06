בעקבות הפצת הודעות ברשת על שינוי בהנחיות פיקוד העורף לאור התקיפות של צה"ל נגד חיזבאללה בלבנון, עיריית קריית שמונה הבהירה כי מדובר בפייק ניוז: "אין כל שינוי בהנחיות, והשגרה נמשכת כסדרה"

לאחר שהופצו ברשת הודעות על שינוי בהנחיות פיקוד העורף לאור התקיפות של צה"ל נגד חיזבאללה בלבנון, עיריית קריית שמונה פרסמה הערב (חמישי) הודעה לתושבים בה הבהירה כי מדובר בפייק ניוז, וכי אין שום שינוי בהנחיות בשלב הזה.

"בשעות האחרונות מופצות ברשתות החברתיות ובקבוצות הוואטסאפ ידיעות לא נכונות על שינוי בהנחיות פיקוד העורף ופצ״ן. נבהיר באופן חד וברור: מדובר בפייק ניוז!" נמסר. "אין כל שינוי בהנחיות, והשגרה בקריית שמונה וביישובי הגליל נמשכת כסדרה. ראש העיר אביחי שטרן, נמצא בקשר שוטף ורציף עם גורמי הביטחון, ובמידה ויחול שינוי בהנחיות, נעדכן מיידית ובאופן רשמי".

"אנחנו מבקשים להימנע מהפצת ידיעות שאינן נכונות, כדי לשמור על שקט, אחריות ואמון הדדי" הוסיפו. "סמכו עלינו, וקבלו את המידע אך ורק מפיקוד העורף ומהמדיה הרשמיות של עיריית קריית שמונה: וואטסאפ דובר העיר, דף הפייסבוק שלנו, האתר העירוני, אינסטגרם, טלגרם וערוץ היוטיוב שלנו".