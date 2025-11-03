פשרת שדה תימן ממשיכה להסתבך ולאחר שפורסם כי העצור הפלסטיני שוחרר לעזה – כעת נחשפים פרטים חדשים על תפקיד הפרקליטות בכך

לאחר שפורסם כי המחבל מפרשת שדה תימן שוחרר בחזרה לעזה, הפרשן הפוליטי עמית סגל חושף כי גורמים יודעי דבר טוענים שאיש בפרקליטות לא עדכן את השב״כ שהעצור הנ״ל הוא עד מרכזי בתיק שדה תימן.

נזכיר כי מוקדם יותר היום, הפרקליטות הצבאית עידכנה את הסנגורים של החשודים בהתעללות בעציר בפרשת שדה תימן כי העציר המתלונן שוחרר בטעות לעזה.

במסמך שהעבירו הפרקליט לעניינים מיוחדים לעורכי דינם של החשודים מכוח 100 נכתב כי הפרקליטות הצבאית ניסתה לאתר את איש חמאס לצורך הארכת מעצרו, אולם הוא לא נמצא.

לאחר מכן התברר כי הוא שוחרר לפני כשבועיים לעזה.

המשמעות של המסמך היא שהמתלונן העיקרי לא נמצא בידי ישראל, בשל כך לא ניתן לתחקר אותו, ולכן כל התיק סביב הפרשה הולך כנראה לקריסה.

במצב כזה, ספק גדול אם בכלל יהיה אפשר להרשיע את החשודים מאחר והמתלונן העיקרי לא נמצא בידי ישראל וייתכן כי הפרקליטות תחזור בה מכתב האישום.