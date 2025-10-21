איזנקוט נפגש לאחרונה מספר פעמים עם ראש השב"כ לשעבר יורם כהן והציע לו להצטרף למפלגת "ישר!". כהן שוקל גם חבירה לנפתלי בנט, אך טרם החליט

הרמטכ"ל ושר הביטחון לשעבר גדי איזנקוט, העומד בראש מפלגת "ישר!", מנהל בשבועות האחרונים שורת מפגשים עם ראש השב"כ לשעבר יורם כהן. לפי פרסום ב-ynet, איזנקוט הציע לכהן להצטרף למפלגתו.

בהתייחסות שמסרו שניהם בנפרד נכתב: "השניים שירתו למעלה מ-20 שנה יחד, שומרים על קשרי חברות קרובים ונפגשים מעת לעת".

כהן ואיזנקוט מילאו את תפקידיהם הבכירים – ראש שב"כ ורמטכ"ל – בתקופה חופפת, כאשר כהן כיהן בשנתו האחרונה בתפקיד ואיזנקוט כבר שימש כרמטכ"ל. שניהם פעלו אז תחת כהונתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו.

יורם כהן, שבעבר הוזכר כדמות שיכולה למשוך מצביעים מהימין המתון, נמצא במגעים עם כמה שחקנים בזירה הפוליטית. לפי גורמים שונים, ייתכן ויחבור גם לראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, אם יחליט לחזור למערכת הפוליטית. ההחלטה הסופית מצד כהן – טרם התקבלה.