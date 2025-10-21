תופעת נדידת העגורים בעיצומה: אלפי עגורים חולפים מעל הערבה בדרכם דרומה, במחזה מרהיב שמושך מטיילים וחובבי טבע

אלפי עגורים יפים וצווחניים נצפו ונשמעו בשמי הערבה התיכונה, בדרכם מארצות הקור באירופה אל המדבריות החמות בדרום. כבכל שנה בעונה זו, חולפים מעל ישראל מאות אלפי עגורים, רובם עגורים אפורים. הערבה התיכונה משמשת כתחנת עצירה, שבה להקות העגורים מוצאות מקורות מים ומזון המסייעים להן להמשיך את מסען הארוך.

התרמיקה והטיסה

העגורים עולים למרומים בשעות הבוקר, כאשר הם יכולים לנצל את התרמיקה (זרם אוויר עולה) המסייעת להם להמריא בקלות ולדאות למרחקים ארוכים ללא מאמץ רב. לקראת ערב, כאשר התרמיקה נחלשת, הם מנמיכים את גובהם כדי לנוח ולהתכונן להמשך הנדידה.

תיעוד מרהיב בשמי הערבה

עדי מטמון, טייס ממ"ג (מצנח ממונע גלגלי) ומורה דרך מעין יהב, תיעד את העגורים האפורים עם הזריחה, במהלך טיסה בשמי הערבה התיכונה: "נדידת העגורים נמשכת למעלה מחודש, בקבוצות קטנות של כ-15 עגורים וכן קבוצות גדולות יותר של כ-100 עגורים. העגורים עולים למרומים ועפים בגובה של כ-3,000 מטר, במבנה טיפוסי של 'V' – טכניקה המאפשרת לכל פרט בלהקה לחסוך באנרגיה הנדרשת לתעופה, על ידי שימוש בזרם האוויר שמופק מכנפיו של העגור שלפניו, ובכך מקטינה את ההתנגדות."

מאפייני העגור האפור

נציין כי העגור הוא ציפור גדולה ומרשימה: אורך גופו 120-140 ס"מ, מוטת הכנפיים 220-245 ס"מ, ומשקלו נע בין 3 ל-6.1 ק"ג.