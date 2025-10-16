מדינות אירופה משנות את פניהן, ואין דרך חזרה. סקר חדש חושף כי עד שנת 2050, בין שליש לחמישית מאירופה יהיו מהגרים מוסלמים

סקר סטטיסטי חדש חושף, שבמידה וההגירה המוסלמית לאירופה והריבוי הטבעי של האוכלוסייה המוסלמית מול זו המקומית, היבשת צפויה לשנות את פניה באופן בלתי ניתן להפיכה, וכי אף מדינה באירופה לא תישאר כפי שהייתה.

סקר חדש של מכון המחקר הסטטיסטי המכובד "פיו", ביצע צנזוס נרחב של מדינות אירופה ושל ריכוזי האוכלוסין, ההגירה והריבוי של קהילות מהגרים מוסלמיות. הסקר מציג תמונה שניתן לתאר כחסרת תקדים, בה במדינות רבות באירופה המיעוט המוסלמי צובר כמויות ושליטה חסרות תקדים.

הסקר בוצע ב-17 מדינות, רובן חברות האיחוד האירופאי ובנוסף רובן הם מערב אירופאיות. על פי התחזיות הסטטיסטיות שמבצע הסקר בעקבות הנתונים, שורה של מדינות צפויות להשתנות תוך שנים בודדות ללא היכר, ולעבור שינוי בלתי הפיך תוך פחות משלושה עשורים.

המדינות שצפויות לספוג את הפגיעה הקשה ביותר באופיין הדמוגרפי, הן דווקא המדינות המשפיעות ביותר ביבשת., והמהפך שהן יעברו צפוי לזעזע את כלל העולם בשנים הקרובות.

על פי הסקר, עד שנת 2050, שוודיה תהפוך למדינת סף מוסלמית בה לכל הפחות כשליש מהאוכלוסייה (30.6 אחוזים במדויק) יהיה מוסלמי ודור ראשון למשפחת מהגרים, כאשר עד שנת 2065 המדינה יכולה כבר להגיע למצב של בין 52-45 אחוזי מוסלמים.

המדינה הבאה במצב החמור ביותר היא אוסטריה, שצפויה עד 2050 להגיע למצב בו חמישית מהאוכלוסייה תורכב ממוסלמים, דור ראשון למהגרים. במדינה המערב אירופאית הקטנה, כל אדם חמישי צפוי להיות מוסלמי עד שנת 2050, בעוד 2 מתוך כל 3 ילדים שיוולדו, צפוי להיוולד למשפחה מוסלמית.

גם בגרמניה, הנתונים עומדים על אחוזים כמעט זהים בהם עד 2050, גם בגרמניה חמישית מהאוכלוסייה צפויה להיות מוסלמים, דור ראשון למהגרים.

גם צרפת ובריטניה צפויות לערעור קשה באופי המדינה, כאשר עד שנת 2050, 18 אחוזים מצרפת וכ-17 אחוזים מבריטניה יהיו מוסלמים. חשוב לזכור שגם כעת, מוסלמים מחזיקים בהשפעה אדירה במדינות אלה, כאשר רוב ראשי הערים המרכזיות בבריטניה (לונדון, ברמניגהם, מנצ'סטר ועוד) הם מוסלמים בעצמם.

שאר המדינות בסקר מראות בחלקן גם הן, תמונת מצב מדאיגה ביותר שקשה לראות כיצד תיעצר.

עוד באותו נושא אירופה בלחץ: מעצמות היבשת הזהירו את איראן מלתקוף את ישראל 18:53 | יאיר אמר 31 0 😀 👏

בשאר מדינות אירופה שאפשרו הגירה פתוחה, אחוז המוסלמים צפוי לעמוד עד שנת 2050 על:

נורווגיה: ‎17%

דנמרק: ‎16%

הולנד: ‎15.2%

פינלנד: ‎15%

איטליה: ‎14.1%

שווייץ: ‎12.9%

יוון: ‎9.7%

ספרד: ‎7.2%

מצבן של מדינות שלא אפשרו הגירה חסרת מעצורים, טוב בהרבה:

צ'כיה: ‎1.2%

סלובקיה: ‎0.7%

פולין: ‎0.2%

פניה של אירופה צפויות לשינוי משמעותי ביותר, קשה להעריך את המהירות בה נראה את השינוי, אך קשה להאמין שניתן להחזיר את הגלגל אחורה במצב הנוכחי.