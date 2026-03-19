איזה אושר: אחרי מספר ימי כליאה, הפילים בספארי יצאו לחצר.

מבצע שאגת הארי היום ה-20. גם הפילים בספארי צריכים קצת הפוגה מהטילים.

בספארי ברמת גן הסתיימו בימים האחרונים עבודות שדרוג בחצר הפילים האסיאתיים. בהנהלת הספארי ניצלו את סגירת גן החיות לכניסת מבקרים בתקופה האחרונה, כדי לבצוע את העבודות, שבמהלכן שהו הפילים בבתי הלילה למשך מספר ימים ולא יצאו לחצר.

הפילים יוצאים לחצר אחרי כמה ימי כליאה (דוברות הספארי)

במהלך התקופה בוצעו בחצר עבודות מקיפות לשיפור רווחת בעלי החיים: החצר נוקתה, הוסרו אלמנטים ישנים, נוסף מצע חול רך ונעים יותר, והותקנו אמצעי העשרה חדשים המעודדים התנהגות טבעית.

כחלק מהשדרוג הוכנסו לחצר כ־30 משאיות של אדמת חמרה. הפילים משתמשים בחמרה באופן טבעי להגנה מפני השמש ולטיפול בעור. הם מרטיבים את האדמה, מורחים אותה על גופם, וכך מסייעים בשמירה על בריאות העור ובביצוע התנהגות טבעית חיונית.

הפילה לטנגי עם אדמת חמרה טרייה על הגב צילום: דוברות הספארי

ביום ראשון, בתחילת השבוע, יצאו הפילים לראשונה לחצר המשודרגת. עם יציאתם נצפתה פעילות מוגברת: הפילים חקרו את הסביבה, נעו ברחבי החצר והשתמשו במצע החדש ובאמצעי ההעשרה.