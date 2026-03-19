שקמה ברסלר לא עוצרת: "הסיפורים סביב שושנה סטרוק - מצמיתים"

מובילת המחאה שקמה ברסלר, ממשיכה לדון בסערת פטירת ביתה של השרה אורית סטרוק, ותוקפת שוב: "האם נדע את האמת?"

על אף שעיותנאים רבים, מהימין ומהשמאל, טענו כי הם כבר בדקו בעבר את הסיפור סביב שושנה סטרוק, ביתה של השרה סטרוק שנפטרה בתחילת השבוע, מובילת המחאה שקמה ברסלר, לא עוצרת.

בדבריה היא כותבת: "העדויות והסיפורים שנחשפים סביב ובעקבות מותה של שושנה סטרוק מצמיתים. מה שמדהים הוא שגם הסיפורים וגם התגובות כאן ובכלל תואמים בדיוק את דפוס התגובה האנושי המוכר בארועים מהסוג הזה. אולי הכל צירוף מקרים. ‏האם נדע את האמת? האם יבדקו באמת הטענות שלה ושל כל כך הרבה נשים ואנשים נוספים?".

נזכיר כי מיד לאחר הפרשה, כתבה ברסלר: "בת של שרה בישראל נמצאת ללא רוח חיים לאחר שהתלוננה על פגיעה מינית טקסית מצד הוריה ובכירים בקהילה הקנאית. האם נקבל תשובות אמיתיות?".





ברשת תקפו אותה על כך, טענו כי היא רוקדת על הדם והפצירו בה למחוק אתת האמירות הקשות הללו.