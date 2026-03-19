זיהוי מטרה ובום: צה"ל משמיד מסוק איראני. צפו

דובר צה"ל מסר היום (חמישי) צה"ל ממשיך להעמיק את הפגיעה ביכולות הצבאיות של חיל האוויר במשמרות המהפכה ולהרחיב את העליונות האווירית במערב איראן.

אתמול, בהכוונה מודיעינית מדויקת בזמן אמת, כלי טיס של חיל האוויר זיהה ותקף מסוק מסוג "MI-17" בשדה התעופה "סנדאג'" שבהמאדן.

אמש, צה"ל תקף את הצי האירני בנמל אנזלי שבים הכספי, בצפון מערב אירן. חיל האוויר תקף בהכוונת חיל הים.

נמל בנדר אנזליממוקם בצפון-מערב איראן, לחופי הים הכספי, סמוך לגבול עם אזרבייג'ן. מדובר באגם סגור, מה שמראה על השליטה האדירה של ישראל בשמי איראן.

בנמל עוגנות ספינות של חיל הים של משמרות המהפכה ושל הצבא האיראני. בנוסף הים הכספי משמש כנתיב מרכזי להעברת אמל"ח בין רוסיה לאיראן.