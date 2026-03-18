תיעוד מטורף: טיל מצרר מתפצל בשמי הארץ

בהמשך לפגיעת הטיל בכפר הפלסטיני, גורמים אנטי ישראלים כבר ממהרים להאשים את ישראל ולטעון כי הנשים נהרגו מפגיעת טיל יירוט.
ממועצת יש"ע נמסר כי בשעה האחרונה מזוהים ניסיונות להפצת מידע כזב במטרה להסית כנגד מדינת ישראל וההתיישבות היהודית ביהודה ושומרון, הערבים ביו״ש טוענים כי הטיל שפגע בסלון הכלות בכפר בית עווא באיזור חברון נגרם כתוצאה מטיל ירוט. זהו שקר גמור!
הפגיעה התרחשה מפצצת מצרר איראנית. גם ביישוב ישראלי סמוך ישנה נפילה מאותו ראש נפץ מתפצל בדיוק. זוהי עדות נוספת למאמצים המתמשכים של גורמים ערביים אנטי ישראלים להפיץ מידע כוזב ולהעליל עלילות דם במטרה לפגוע במתיישבי יהודה ושומרון ומדינת ישראל בעולם.
בנוסף, הם צירפו תיעוד המציג את הטיל מצרר בשמי הארץ כהוכחה.
