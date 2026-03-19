העיתונאי הבכיר בתביעת ענק נגד ערוץ 14

העיתונאי רונן ברגמן שלח היום (רביעי) מכתבי התראה לפני תביעה להנהלת ערוץ 14, למגיש שמעון ריקלין ולפעילה עמליה עוזר.

זאת, לאחר שלטענתו ניהלו מסע הכפשה מתמשך שכלל שידור אייטם שקרי בו האשימו אותו בביצוע עבירות ביטחוניות חמורות תוך הצגת מסמך מהונדס ומזויף בשידור חי (נדגיש, מדובר בטענותיו בלבד).

במכתבי ההתראה, שנשלחו על ידי עו״ד עמית מור ממשרד נשיץ-ברנדס-אמיר, כחלק מפעילות חמ״ל דיבה בראשות הדס קליין, דורש ברגמן התנצלות פומבית, הסרת הפרסומים ופיצוי כספי מצטבר של 275,000 ש"ח, או שתוגש נגדם תביעה בבית המשפט.

במכתב נטען כי מדובר באירוע מה-22 בפברואר 'ריקלין ושות', "במהלך השידור נטען כי ברגמן פעל בניגוד לדין וחשף מסמך "סודי ביותר" שעלול היה לסכן מקורות מודיעיניים, תוך השוואה מופרכת לפרשת ההדלפות לעיתון ה"בילד". כדי להצדיק את עלילת הדם, הציגו ריקלין ועוזר על המסך מסמך מזויף שנערך ורוטש מגמתית על מנת להטעות את הצופים. עוזר אף המשיכה להפיץ את השקרים ואת המסמך המזויף בחשבון הטוויטר שלה ימים לאחר מכן, במקביל ממשיך ערוץ 14 במסע הכפשה נגד עבודתו והישגיו העיתונאיים של ד״ר ברגמן".

עורכי דינו של ברגמן טוענים כי מדובר בשקר וכזב, וכי ברגמן פעל כדין וקיבל את כל אישורי הצנזורה הנדרשים. במכתב למנהלי ערוץ 14 הודגש כי מדובר בהתנהלות סדרתית של המצאת עלילות שנועדה להרתיע עיתונאים מלבקר את ראש הממשלה נתניהו, תוך הפרה בוטה של כללי האתיקה והוראות הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו.

בתגובה, עמליה עוזר טענה כי מדובר בשקר חמור ודיבה חמורה מאוד שמייחסת לה התנהגות עבריינית. היא הוסיפה כי היא אדם יסודי שנצמד לעובדות ודריה תמיד מגובים בסימוכין.

עוזר כתבה: "קיבלתי הרגע מכתב השתקה מגוחך להפליא, רצוף פאתוס מתאמץ, מטעם רונן ברגמן, בניסיון לבלום את חקר האמת סביב ההדלפות שחשפתי - מסמכים מסווגים שפורסמו על ידו אף שאינו מוסמך לקבלם.

‏הופתעתי (או שלא) לגלות כי המכתב נשלח באמצעות נשיץ ברנדס אמיר, אותו משרד המייצג גם את אחים לנשק ותובעים נוספים בגל תביעות ההשתקה האחרון.

‏כך או כך, מי שצפוי לקבל תביעה - כזו שניסיתי להימנע ממנה - הוא ברגמן ממני, ולא להפך. ‏שכן בניגוד אליי, הוא זה שפרסם בענייני טענות שקריות ודיבתיות הפוגעות בשמי, תוך ניסיון לבלום בירור אמת ולפעול כנקמה לתלונות שהוגשו במשטרת ישראל נגדו ונגד הגורמים שהדליפו לו".



