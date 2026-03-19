האתר הימני תחת מתקפה ברשת: "חלאות, חוגגים על הדם"

א' ניסן התשפ"ו
אתר חדשות 0404 שיוסד על ידי בועז גולן, פרסם הלילה (בין רביעי לחמישי) פוסט שעורר סערה ברשת.

הפוסט התייחס למותן של 4 הפלסטיניות אמש, בעקבות פגיעת טיל איראני. בפוסט שכבר הספיק להימחק נכתב: "כבר הוצאת בקלאוות? טיל איראני הרג ערבים בבית עווא בשטח הרשות".

גולשים רבים היו מזועזעים מכך, שכן לא מדובר בתקיפה ישראלית ממוקדת נגד מחבלים, אלא 4 נשים ששהו בסלון כלות.

"חלאות, איזה גועל נפש", חלקם אף תקפו אישית את גולן: "איכר נבע לאומני, גזען ופשיסט קיצוני, כתבו".

מנגד היו גם אנשים שטענו שאמנם הם לא תומכים באמירה הזו, אך הם מעדיפים אותו על פני הקיצוניים מהצד השמאלי. הם הביאו את אמירת ה"אינשאללה", של לוסי האריש שכידוע עוררה סערה נוספת.


