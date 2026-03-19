בר רפאלי וסערת הטיסה: "מנותקת בזמן שישראלים כלואים בממ"ד"

בר רפאלי על בנותיה: "הן יודעות שאני מפורסמת"

בר רפאלי על בנותיה: "הן יודעות שאני מפורסמת" צילום: (צילום: שאטרסטוק)

דוגמנית העל העלתה סרטון שיווקי מתוך מטוס ועוררה את זעמם של הגולשים שטענו לחוסר רגישות בזמן המלחמה. רפאלי לא נשארה חייבת ופרסמה הבהרה בנושא

בעוד מדינת ישראל נמצאת באחת התקופות המורכבות והקשות בתולדותיה, נדמה שכל פוסט של אישיות ציבורית נבחן תחת זכוכית מגדלת. הפעם, זוהי דוגמנית העל בר רפאלי שמצאה את עצמה במרכזו של "אמבוש" גולשים, לאחר שהעלתה סרטון המציג רגעי נחת ופינוק במהלך טיסה.

הביקורת: "אנשים נקרעים, ואת מעלה סרטון שיווקי?"

הסרטון, שהציג את רפאלי נהנית מהשהייה במטוס תחת הכותרת "Eat. Treat. Sleep. Repeat", הצית גל של תגובות זועמות. הגולשים לא נשארו חייבים ותקפו את מה שהגדירו כחוסר רגישות למצב הביטחוני ולתחושת המצור של אזרחי ישראל.

"קצת מנותקת מהמציאות להעלות סרטון כזה באמצע מלחמה כששאר נתיני ישראל כלואים בממ"דים, לא?" , כתבה גולשת אחת.

גולשת אחרת הוסיפה באכזבה: "מבאסת ממש. זמן מלחמה, אנשים נקרעים לטוס ואת מעלה סרטון שיווקי? אפשר לשמור בשקט לעצמך. מורידה עוקב" .

לצד הביקורת על התזמון, עלו גם שאלות תהייה לגבי היכולת הפיזית לטוס בימים אלו: "אני לא מבינה איך היא הצליחה לטוס" .

התגובה של בר: "גם אני רצה לממ"ד"

רפאלי, שנוהגת בדרך כלל לא להגיב לביקורות מסוג זה, בחרה הפעם לא לשתוק והוסיפה הבהרה בולטת לפוסט, שכללה עקיצה לא קטנה למבקרים:

"הסרטון צולם לפני חודש וחצי. מאוד הייתי רוצה להיות על טיסה לפריז בשקט שלי. בשקט של כולם. גם אני רצה לממ"ד כמה פעמים ביום. מקווה שעכשיו רווח לכם".

בכך הבהירה רפאלי כי מדובר בתוכן שצולם מראש (ככל הנראה לצרכים מסחריים) וכי היא שותפה מלאה לחוויה הישראלית הקשה של השבועות האחרונים.