הבכיר מתריע: מזהה שינוי מגמה מסוכן

ד"ר רז צימט מתייחס לשלב הנוכחי של המלחמה באיראן, ואומר כי בניגוד למה שהיה בהתחלה כעת הוא מזהה שינוי מגמה מסוכן

בעוד המערכה האזורית מסלימה, ד"ר רז צימט, מומחה לאיראן מהמכון למחקרי ביטחון לאומי (INSS), משרטט תמונה מדאיגה של שינוי במטרות המשטר בטהרן. בשיחה עם ענת דוידוב וניסים משעל ב-103fm, הסביר צימט כי איראן זיהתה את נקודת התורפה של המערב ושל הנשיא טראמפ בפרט: שוק האנרגיה העולמי.

"עברנו לשלב שבו האיראנים הבינו שהמחיר הכבד ביותר שהם יכולים לגבות הוא בסוגיית האנרגיה", קבע ד"ר צימט. "בתחום הטילים היכולת שלהם הולכת ומצטמצמת, והאיראנים מבינים היום שהדרך היחידה שלהם להפעיל לחץ אינטנסיבי על הנשיא טראמפ היא באמצעות השפעה ישירה על שוק האנרגיה". לטענתו, בטהרן מוכנים לקחת סיכונים כבדים: "הם מעריכים שהנשיא טראמפ ימצמץ קודם. הם אומרים: 'מצאנו את הנישה שבה נוכל לגרום את מקסימום הנזק'".

"הסתגלות מהירה לחיסולים"

למרות שרשרת החיסולים המהדהדת בצמרת המשטר, ד"ר צימט מצנן את ההתלהבות בנוגע להתפרקות אפשרית של המערכת. "קשה להעריך מה האפקט שזה גורם להם, ואין ספק שזה גורם להם תחושת נרדפות, אבל אני רואה בסוף הסתגלות מהירה מאוד", הוא מסביר. לדבריו, האסטרטגיה האיראנית הפכה ליומרנית יותר: "ננצל את המלחמה הזאת כדי לסיים אותה בהסדרה אזורית כדי שמדינות האזור יכירו בנו כמעצמה אזורית. המטרה היא הוצאת הבסיסים האמריקנים מהאזור".

הוא מוסיף כי האיראנים אינם מסתפקים ב"שקט תמורת שקט" זמני: "כשהם הסכימו לכאורה לקבל את הפסקת האש במלחמת 12 הימים, היה ברור שזה סיום סבב. הם ירצו שיבטיחו להם שהמלחמה הבאה היא לא עניין של זמן".

האם המשטר קרוב לשבירה?

בתשובה לשאלה האם הלחץ הפנימי והחיצוני מביא את האייתוללות לנקודת קצה, השיב ד"ר צימט: "לצערי לא. אני רואה שחיקה של מנגנוני הדיכוי, אבל קיימת גם עלייה במספר ההוצאות להורג והמעצרים במקרים של ריגול ושיתוף פעולה עם ישראל".

מעבר לכך, הוא מבחין בשינוי מגמה מסוכן בקרב הציבור האיראני, שעלול דווקא להתלכד סביב המשטר בעקבות התקיפות: "כשהציבור האיראני רואה פגיעה בתשתיות ציבוריות, אומרים שם שזאת כבר לא מלחמה נגד המשטר, אלא נגד איראן המדינה".