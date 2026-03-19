"תמכה בטבח ה-7.10": הצעד של משרד התפוצות נגד אשתו של ממדנאי

בעקבות הסתה נגד ישראל: משרד התפוצות והמאבק באנטישמיות המליץ למנוע מהמאיירת ראמה דוואג'י, אשתו של של ראש עיירית ניו יורק זוהראן ממדאני להיכנס לישראל.

המלצה זו גובשה בעקבות פעילותה העקבית של דוואג'י לקידום דה-לגיטימציה נגד המדינה, לצד התבטאויות המביעות תמיכה מפורשת באירועי הטבח של השביעי באוקטובר.

בשל חומרת המעשים, פנה מנכ"ל המשרד אבי כהן סקלי לרשות האוכלוסין וההגירה. בהתאם לתיקון מספר 40 לחוק הכניסה לישראל. יחד עם זאת, במשרד מדגישים כי לא מדובר רק בביקורת פוליטית, אלא בהסתה שחורגת מגבולות השיח הלגיטימי.

למעשה, דוואג'י משתמשת בפלטפורמות הדיגיטליות שלה כדי להפיץ איורים ותכנים המאדירים אלימות, ובמקביל היא מכחישה את מעשי האונס והטבח שבוצעו באזרחי ישראל.

הסיתה נגד ישראל יום אחרי הטבח

כך למשל, יום אחד בלבד לאחר מתקפת חמאס, פרסמה המאיירת פוסטים שתמכו בהפגנות תחת הסיסמה "מהנהר ועד הים". מעבר לכך, היא טענה כי העדויות על פגיעה מינית בנשים ישראליות הן בגדר "הונאה המונית". בנוסף לכך, לאורך השנה האחרונה העלתה תכנים בוטים שכללו איור של דחפור הפורץ את גדר המערכת בעזה, פעולה שאותה הגדירה כ"שבירת חומות האפרטהייד".

עמיחי שיקלי, שר התפוצות והמאבק באנטישמיות: "התבטאויותיה חסרות הרסן של רעיית ראש עיריית ניו יורק, המכחישות את הטבח והאונס שארע ב- 7.10 לא יכולות לעבור על סדר היום. זהו שפל מוסרי חסר תקדים ולא נאפשר לאנשים כמו גברת ממדאני, להיכנס לתחומי מדינת ישראל".

אבי כהן סקלי מנכ"ל משרד התפוצות והמאבק באנטישמיות "האנטישמיות היא חזית לכל דבר ועניין. במלחמה הנוכחית יש עוד זירה והיא האנטישמיות הגואה בעולם אשר מתודלקת על ידי אנשים כמו רמה ממדאני. תדלוק שמוביל לסכנות לקהילות היהודיות ופוגע במדינת ישראל, אנחנו נילחם גם בהם וגם כאן ננצח״.



