הסוף לטקס המביך: השינוי הדרמטי של וואטסאפ שחיכיתם לו שנים

רבים מאיתנו משתמשים בוואטסאפ לא רק להתכתבויות, אלא גם כמחברת אישית לניהול החיים: רשימות קניות, תזכורות עצמיות, לינקים שחשוב לשמור או סתם טיוטות. עד היום, מי שרצה לפתוח "קבוצה עם עצמו" נאלץ לעבור טקס מעט מביך: להוסיף חבר או בן משפחה לקבוצה חדשה, לשלוח הודעת התנצלות, ומיד להסיר אותו כדי להישאר לבד בצא'ט.

על פי פרסום באתר 'מאקו', אחרי שנים של המתנה, וואטסאפ סוף סוף משחררת עדכון שהופך את התהליך לפשוט ודיסקרטי הרבה יותר. מעתה, ניתן לפתוח קבוצה חדשה מבלי לבחור אף משתמש נוסף מלכתחילה.

איך עושים את זה?

התהליך נותר כמעט זהה לפתיחת קבוצה רגילה: נכנסים לתפריט "קבוצה חדשה", אך במקום לבחור אנשי קשר מהרשימה, פשוט מדלגים על השלב הזה ולוחצים על כפתור המעבר למסך הבא. האפליקציה תאפשר לכם להמשיך ישירות לבחירת שם הקבוצה והגדרת תמונה, והנה – יש לכם מרחב אישי חדש וריק שרק אתם נמצאים בו.

הפיצ'ר החדש מצטרף לאפשרות הקיימת של "שליחת הודעה לעצמך" בצא'ט ייעודי, אך היתרון הגדול כאן הוא היכולת לייצר מספר קבוצות שונות לנושאים שונים – למשל קבוצה ייעודית למתכונים, קבוצה לסידורי עבודה וקבוצה נוספת להודעות שרוצים לשמור.

בנוסף, וואטסאפ מאפשרת כעת גם יצירת קבוצות מהירות ללא שם, שיקבלו אוטומטית את שמות המשתתפים בהן – פיצ'ר יעיל לקבוצות זמניות שמוקמות לצורך אירוע נקודתי. עם זאת, בקבוצות ללא שם עדיין תצטרכו להוסיף לפחות משתתף אחד נוסף. העדכונים הללו כבר החלו להתגלות אצל חלק מהמשתמשים וצפויים להגיע לכלל המכשירים בימים הקרובים.