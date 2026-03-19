וידוי דרמטי: "טעיתי כשתקפתי את נתניהו; אין עוד מנהיג כמוהו"

אחרי שתקף את נתניהו במשך שנים, הבכיר חוזר בו ומתוודה:"הביקורת שלי עליו בזמנו הייתה לא נכונה. אין עוד מישהו כמוהו"

השר זאב אלקין, שבמשך שנים נחשב לאחד האנשים הקרובים ביותר לבנימין נתניהו ובהמשך הפך לאחד ממבקריו החריפים ביותר מהאגף הימני, הצהיר הבוקר על שינוי עמדה דרמטי ביחסו לראש הממשלה.

"אני חייב לנתניהו התנצלות", אמר אלקין ביושר במהלך הראיון לרדיו 'קול ברמה', כשהוא מתייחס לניהול המלחמה והמבצעים האחרונים. "הביקורת שלי עליו בזמנו הייתה לא נכונה. הוא גילה במלחמה הזאת יכולות שאני לא רואה שמישהו אחר היה מסוגל להגיע אליהן".

אלקין, שמכיר מקרוב את תהליכי קבלת ההחלטות בלשכת ראש הממשלה עוד מימיו כיו"ר הקואליציה וכשר בממשלות נתניהו בעבר, הוסיף ואמר כי התנהלותו של נתניהו בחודשים האחרונים מקבעת את מעמדו ההיסטורי: "הוא נכנס להיסטוריה של מדינת ישראל".