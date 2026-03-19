יום הולדת שמח: 10 דברים שלא ידעתם על כוכבת "אמילי בפריז"

בעוד שרבים מאיתנו מכירים אותה בתור האמריקאית האופטימית (והמעט חסרת מודעות) בפריז, לילי קולינס היא הרבה יותר מרק פרצוף יפה על המסך. לרגל יום הולדתה ה-37, אספנו עבורכם 10 עובדות מפתיעות:

בת של אגדה: לילי היא בתו של המוזיקאי הבריטי האגדי פיל קולינס. למרות הייחוס המשפחתי, היא תמיד הדגישה שרצתה להצליח בזכות עצמה ולא להסתמך על השם של אביה.

שורשים בריטיים: למרות המבטא האמריקאי המושלם שלה בסדרות, קולינס נולדה באנגליה ועברה ללוס אנג'לס רק בגיל 7. בראיונות היא מספרת שהיא מרגישה "נשמה אירופאית" בלב.

עיתונאית בנשמה: לפני שהפכה לשחקנית במשרה מלאה, לילי רצתה להיות עיתונאית. היא כתבה טורים למגזינים נחשבים כמו Teen Vogue ו-Elle Girl כבר בגיל ההתבגרות.

הגבות הן סימן ההיכר: בתחילת דרכה, סוכנים הציעו לה "לסדר" או לדקק את הגבות העבות שלה. היא סירבה, והיום הן נחשבות לאחד מסימני ההיכר הכי מזוהים והיפים שלה.

אודישן ל"אופוריה"? כמעט. לילי נבחנה במקור לתפקיד של סנואו ווייט (שלגיה) בסרט "מראה מראה" וזכתה בו, אבל היא גם נבחנה לתפקידים בסרטים כמו "גוסיפ גירל" (הגרסה המקורית) ולא התקבלה.

סופרת רבת-מכר: בשנת 2017 היא פרסמה ספר זיכרונות בשם Unfiltered: No Shame, No Regrets, Just Me, שבו חשפה באומץ את המאבקים שלה עם הפרעות אכילה ודימוי גוף.

קשר משפחתי לבית המלוכה: כשהייתה ילדה קטנה, היא פגשה את הנסיך צ'ארלס (היום המלך) והנסיכה דיאנה. באחד המפגשים המפורסמים, היא ניסתה לחטוף זר פרחים מידיה של דיאנה!

דוברת צרפתית (בערך): למרות שהיא משחקת דמות שמתקשה עם השפה, במציאות לילי למדה צרפתית בבית הספר והיא שולטת בה ברמה בסיסית פלוס, הרבה יותר טוב מאמילי קופר.

אהבה מאחורי הקלעים: היא נשואה לבמאי והתסריטאי צ'רלי מקדואל. השניים התחתנו בטקס קסום ופוטוגני במיוחד ביערות קולורדו בשנת 2021.