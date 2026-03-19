בעקבות האירוע הקשה: פיקוד העורף בהבהרה חשובה

בצל המשך השיגורים והמציאות הביטחונית המורכבת, בפיקוד העורף מפרסמים הבוקר (חמישי) הנחיות מצילות חיים למי שנתפס מחוץ למבנה בעת קבלת התרעה, בליווי נתונים סטטיסטיים שמבהירים עד כמה קריטית ההישמעות להוראות.

על פי נתוני הפיקוד, במקרה של פיצוץ רסיסים בשטח פתוח, תנוחת הגוף היא הגורם המכריע ביותר:

עמידה: מי שבוחר להישאר עומד בזמן האזעקה חושף את עצמו לסיכון מרבי, כאשר הסיכוי להיפגע מרסיסים עומד על 100% .

כריעה על הברכיים: ירידה למצב כריעה משפרת מעט את המצב, אך עדיין משאירה את האדם בסיכון גבוה מאוד של 85% לפגיעה.

שכיבה על הקרקע: זוהי הפעולה מצילת החיים ביותר – שכיבה מלאה על הקרקע והגנה על הראש עם הידיים מורידה את הסיכוי להיפגע ל-10% בלבד.

בפיקוד העורף מסבירים כי ככל שתהיו קרובים יותר לקרקע, כך הסיכוי שתיפגעו מרסיסים נמוך יותר. "הנתונים מדברים בעד עצמם", נמסר מהפיקוד. "בשטח פתוח, כשאתם רחוקים ממרחב מוגן, יש לשכב מיד על הקרקע ולהגן על הראש עם הידיים עד להנחיה מפורשת אחרת. הנחיות פיקוד העורף מצילות חיים".