פיקוד העורף מזהיר: מזהים מגמה מדאיגה

מסביר פיקוד העורף, צביקי טסלר, התייחסמלאסון הכבד הלילה שגבה את חייהם של שני תושבי רמת גן, ואמר כי ישנה מגמה שמדאיגה את פיקוד העורף

הלילה הקשה שעבר על תושבי המרכז בעקבות השיגורים מאיראן, גבה מחיר דמים כבד עם מותם של שני בני אדם ברמת גן. האירוע הטרגי מדגיש את החשיבות העליונה של משמעת אזרחית, כאשר בפיקוד העורף פועלים בשעות אלו לתחקר כל פגיעה ופגיעה.

צביקי טסלר, מסביר הפיקוד, התייחס בראיון לגדעון אוקו ועמיחי אתאלי ב-103fm לאובדן הקשה ואמר כי "לילה באמת, לילה קשה. גבה שני קורבנות והצער על כך מאוד גדול. כל אירוע כזה אנחנו מתחקרים כדי ללמוד לדייק כל מה שאנחנו יכולים ולפעול נכון יותר אל מול האיומים".

טסלר ביקש להדגיש את החשיבות של תכנון מוקדם, במיוחד כאשר מדובר באזעקות שתופסות את הציבור באמצע הלילה. לדבריו, "בלילה יש נטייה להיות מופתעים מתוך שינה. כשמגיעה התרעה מקדימה או אזעקה זה יכול מאוד לבלבל, לכן תכנון, תכנון, תכנון". הוא הוסיף כי "כשהחלטתי לפני שאני הולך לישון מה קורה כשאני מקבל התרעה מקדימה, יותר קל לי כשאני מתעורר לפעול בצורה שתכננתי. זה פחות מבלבל אותי ואני עושה את הדברים בצורה נכונה. אני פחות מתעצל אם החלטתי שאני הולך למרחב המוגן".

אחת הנקודות המרכזיות והמדאיגות ביותר שעלו בדבריו נוגעת להתנהלות הנהגים בכבישים המהירים. בפיקוד העורף מזהים מגמה מסוכנת של נהגים שעוצרים את רכבם מתחת לגשרים מתוך מחשבה שמדובר במחסה. "אנחנו מנסים לשנות את הנוהג הזה כי הוא פחות בטוח באופן משמעותי מכמה טעמים הנדסיים", הבהיר טסלר והסביר כי "מתחת לגשר מצאנו שזה מקום יותר מסוכן בהינתן הטילים שאנחנו מתמודדים איתם וההדף הגדול שהם מייצרים".

טסלר פירט את ההנחיה המדויקת שמצילה חיים וקרא לנהגים להתרחק מעט מהגשר, לעזוב את הרכב, לעבור את גדר ההפרדה ולשכב בתוך תעלה על הרצפה. "אני יודע שיש מעט שאננות אבל את ההנחיות צריך לבצע", סיכם המסביר, והדגיש כי השמירה על הכללים הללו היא הגורם המכריע במניעת אבדות נוספות בנפש.