המומחה מטיל פצצה: "יש סוכנים של המשטר האיראני בבית הלבן"

ראיון מטלטל על המערכה בטהרן: "יש יועצים שנותנים לטראמפ ברקסים כל הזמן. הוא מפחד ללכת עד הסוף והעם האיראני מחכה להוראה ממנו שלא מגיעה"

בני סבטי, חוקר איראן במכון למחקרי ביטחון לאומי (INSS), סיפק הבוקר (חמישי) הצצה נדירה ומטלטלת אל מאחורי הקלעים של קבלת ההחלטות בוושינגטון בכל הנוגע למערכה מול טהרן. בדבריו, הציג סבטי תמונה מדאיגה של השפעה זרה בתוך מוקדי הכוח האמריקניים.

"הכל חוזר לטראמפ, הוא צריך לתת תקווה לתושבים", הסביר סבטי את התקיעות הנוכחית בתוך איראן. לדבריו, הסיבה שהנשיא האמריקני לא "לוחץ על הגז" נעוצה באנשים המקיפים אותו: "יש כל מיני יועצים, גם בבית הלבן, שהם סוג של סוכני המשטר האיראני והוא מושפע מהם. הם כל הזמן נותנים ברקס".

סבטי ציין בצער כי תחזיותיו לנפילת המשטר טרם התממשו, בעיקר בשל מה שהוא מגדיר כחששות של הנשיא האמריקני. "טראמפ לא הולך עד הסוף, הוא כל הזמן עם חששות. העם לא יוצא לרחובות כי טראמפ לקח בעלות על המחאה, והם כולם מחכים רק להוראה שלו".

בעוד שבוושינגטון מהססים, סבטי מחמיא לפעילות הישראלית חסרת התקדים: "ישראל נותנת 250%. תקפו נמל בים הכספי שמספק לרוסים חלקי כטב"מים – מקום שאפילו המונגולים לא תקפו בו מעולם. ישראל עושה מה שהיא רוצה, אבל ללא הגיבוי הסופי של טראמפ, המהלך לא מושלם".

לסיכום, העריך החוקר כי המפתח לשינוי אמיתי נמצא בידיו של הנשיא, שצריך להשתחרר מהשפעת היועצים המעכבים: "ברגע שטראמפ ישנה את ההוראה שלו, הכל ייראה אחרת".