אחרי יממה קשה: משרד הבריאות בהודעה לציבור

מבצע "שאגת הארי" ממשיך לגבות מחיר דמים כבד בחזית העורף. לאחר היממה המטלטלת שבה נהרגו גבר ואישה בשנות ה-70 לחייהם מפגיעת טיל ישירה ברמת גן – לאחר שלא הספיקו להגיע למרחב המוגן בזמן – הותר הבוקר לפרסום כי הלילה נהרג עובד זר מתאילנד כתוצאה מפגיעה נוספת.
נתוני משרד הבריאות המעודכנים לשעה 07:00 בבוקר חושפים את היקף הפגיעה: מתחילת המבצע פונו לבתי החולים 3,924 נפגעים. ביממה האחרונה לבדה (מאז אתמול בבוקר) הגיעו לבתי החולים 177 נפגעים חדשים, מתוכם פצוע אחד במצב אנוש, שניים במצב בינוני, 167 פצועים באורח קל ו-7 נפגעי חרדה.
נכון לשעה זו, מאושפזים בבתי החולים 79 בני אדם: אחד במצב אנוש (שלא כתוצאה ישירה מהטילים), 6 במצב קשה, 12 בינוני ו-60 פצועים באורח קל.
בעקבות הטרגדיה ברמת גן, שם בני הזוג לא הגיעו לממ"ד בזמן, ובצל הפציעות הרבות שנרשמו בדרך למרחב המוגן, במשרד הבריאות שבים ומדגישים את חשיבות ההיערכות המוקדמת. במשרד קוראים לציבור לפנות מכשולים בבית ולוודא שהדרך למרחב המוגן פנויה ובטוחה, כדי למנוע פציעות נוספות הנגרמות ברגעי הלחץ עם הישמע האזעקה.
