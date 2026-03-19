רשות התעופה באזהרה חמורה לטסים: "לא בטוח שתוכלו לחזור"

מנכ"ל רשות שדות התעופה, שרון קדמי, התייחס הבוקר (חמישי) בראיון לרדיו 103FM למציאות המורכבת בנמל התעופה בן גוריון תחת אש, ושלח מסר תקיף ומזהיר לישראלים שבוחרים לטוס לחו"ל בימים אלו.

לדברי קדמי, המגמה בנתב"ג השתנתה בימים האחרונים: "היום מספר היוצאים מישראל כבר גדול ממספר הנכנסים", ציין, אך מיד סייג והבהיר כי היציאה מהארץ אינה ערובה לחזרה פשוטה. "אתם יוצאים לחו"ל? קחו בחשבון שאנחנו לא מבטיחים שתוכלו לחזור מתי שתרצו".

האזהרה מגיעה על רקע פגיעת רסיסי מיירטים בשלושה מטוסים פרטיים בנמל התעופה. "הסטטיסטיקה לפעמים פוגעת", הסביר קדמי. "זה משהו שקורה במלחמה ואנחנו נערכים לזה בכל יום. אנחנו בוחנים כל התפתחות ומקבלים החלטות בהתאם". הוא הוסיף כי בשל המצב, מטוסים רחבי גוף הטסים לאירופה יוצאים כעת רק במחצית מהכמות הרגילה.

בסיום דבריו, חידד המנכ"ל את חוסר האונים של הנוסעים בעת קבלת התרעה בזמן שהם כבר על המטוס: "חשוב להבהיר – מי שיושב בתוך מטוס, אין לו אפשרות להתמגן. את זה כל מי שנוסע לחו"ל בתקופה הזו צריך להבין ולקחת בחשבון".