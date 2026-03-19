עד פסח: חברת התעופה הישראלית מבטלת טיסות

חברת ישראייר הודיעה הבוקר (חמישי) כי בעקבות המצב הביטחוני ומבצע "שאגת הארי", כל לוח הטיסות שלה מבוטל עד 31.3, ערב חג הפסח. בנוסף לא יתאפשר לקנות כרטיסים לטיסות עד סוף אפריל.

החברה הודיעה כי הנוסעים שקנו כרטיסים לשבועיים הקרובים, יוכלו לבחור בין החזר כספי מלא, שיבוץ לטיסה חלופית או זיכוי עתידי של 130%, עבור טיסות שהוזמנו דרך החברה עצמה.

שיבוצים מחדש לטסים

החברה הודיעה כי השיבוצים יתבצעו תחת מגבלות מתווה משרד התחבורה על כמות המושבים בכל טיסה: "ישראייר תפעל ככל שביכולתה לשבץ חלק מהנוסעים שטיסותיהם בוטלו בטיסות המתקיימות בתקופה זו. הודעות שיבוץ יישלחו לנוסעים".

אמש פורסם כי שלושה מטוסים פרטיים נפגעו בשדה התעופה בן גוריון בימים האחרונים. בשלב זה לא בדוק האם הפגיעה היא מטילים איראנים ישירים (גם כאלה מתפצלים) או מרסיסים ושברים של יירוטים.