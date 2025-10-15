זוהתה גופתו של החטוף אוריאל ברוך שהוחזרה משבי חמאס, בפעימה השנייה של שחרור החללים החטופים. אוריאל נחטף ממסיבת הנובה, והיה אב לשניים

זוהתה גופתו של החטוף אוריאל ברוך שהוחזרה אמש (שלישי) משבי ארגון הטרור חמאס, בפעימה השנייה של שחרור החללים החטופים. אוריאל נחטף ממסיבת הנובה, ונרצח ב-7.10. הוא היה אב לשניים.

מהמשפחה נמסר: "משפחה וחברים יקרים, בצער רב ובכאב גדול אנו מודיעים על השבת גופתו של יקירנו אוריאל ברוך הי״ד מרצועת עזה, לאחר כשנתיים ארוכות של תפילות, תקווה ואמונה. האזכרה תתקיים היום, יום רביעי, ט״ו בתשרי (15.10), בשעה 18:00, בבית הכנסת “נצח אוריאל”, כפי שתוכנן מראש. פרטים נוספים לגבי טקס הקבורה וקבלת הקהל יימסרו בהמשך.

ממטה החטופים נמסר: "מחבקים בשעה זו את משפחות ברוך שיקירה אוריאל ז״ל הושב אתמול בלילה לישראל לקבורה ראויה. לא ננוח ולא נשקוט עד להשבת כל 20 החטופים והחטופה".

"אוריאל ברוך הי״ד, תושב גבעון, עבד בתחום חומרי הבניין ואהב מוזיקת טכנו. קרוביו מתארים אותו כאדם שמח שאהב לחיות, לבלות ולטייל בעולם. הוא תמיד היה מוקף חברים שחלקם כינו אותו בשם החיבה 'בדאלו'. אוריאל נהג לתרום מעצמו לכל אדם במצוקה, והמוטו שלו היה ״תחיה את החיים כאילו אין מחר״. לאחר 172 ימים ללא אות חיים, נודע למשפחתו כי אוריאל נרצח ב-7 באוקטובר ונחטף כחלל לרצועת עזה. הוא הותיר אחריו את אשתו רחלי, שני ילדים, זוג הורים ושלושה אחים".