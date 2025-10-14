נשיא ארה"ב דונלד טראמפ לא מתכוון להכיל הפרות של הסכם הפסקת האש ברצועה מצד חמאס: "זה יקרה במהירות ואולי גם באופן אלים – אך הם יתפרקו מנשקם"

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, לא מתכוון לוותר לחמאס על אף אחד מסעיפי ההסכם להפסקת האש.

טראמפ שיצא אתמול מוועידת ראשי המדינות בשארם א-שייח, אמר היום: "אם חמאס לא יתפרק מנשקו אנחנו נפרק אותם מנשקם. הם אמרו שהם יתפרקו מנשקם. ואם הם לא יתפרקו מנשקם, אנחנו נפרק אותם מנשקם. וזה יקרה במהירות ואולי באלימות".

כי אתה תמיד, כולם אומרים, "הו, ובכן, הם לא יתפרקו מנשקם". הם יתפרקו מנשקם. ודיברתי עם חמאס ואמרתי, "אתם הולכים להתפרק מנשקכם, נכון?" "כן, אדוני. אנחנו הולכים להתפרק מנשקנו". זה מה שהם אמרו לי. הם יתפרקו מנשקם או שאנחנו נפרק אותם מנשקם. הבנת?"

בינתיים חמאס מפר את הסכם הפסקת האש, בכך שהעביר רק 4 גופות של חללים חטופים אתמול. האזהרה של טראמפ כנראה עשתה את שלה, כי הערב הוא החל בהליך של העברת 4 גופות נוספות היום. בסך הכל החזיק חמאס ערב ההסכם ב-28 גופות, וכעת יש בידו 24.