ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס היום (ראשון) בפתח ישיבת הממשלה לאפשרות של נורמליזציה בין ישראל לסוריה, כשציין כי "הניצחונות שלנו בלבנון מול חיזבאללה פתחו צוהר לאפשרות של שלום עם שכנותינו מצפון. אנחנו מקיימים מגעים עם הסורים – יש התקדמות מסוימת, אבל עוד חזון למועד".

"אנחנו לפני ערב ראש השנה. בשנה החולפת הגענו להישגים כבירים, היסטוריים. בראש ובראשונה להישג ההיסטורי שמבטיח את המשך קיומה של מדינת ישראל, ומכאן המשך קיומו של העם היהודי" אמר נתניהו. "במשך 12 ימים, היינו פיזית בבירא עמיקתא. אבל יצאנו במבצע 'עם כלביא' לאיגרא רמא. אין בזה שום הפרזה. מעל לכל הרחקנו מעל ראשנו את איום פצצות האטום האיראניות שנועדו להשמיד אותנו, ואת האיום של עשרות אלפי טילים בליסטיים שאיראן תכננה לייצר תוך שנים אחדות. בנוסף, פגענו בכל חלקי הציר האיראני בלבנון, בסוריה, בתימן, בעזה, גם באיראן עצמה".

"אנחנו ממשיכים בתנופה חזקה במערכה להכרעה הסופית של חמאס ולהשבת כל חטופינו" הוסיף. "אנחנו מחזקים את חיילינו הגיבורים שבלי הקרבתם, נחישותם ודבקותם במשימה, לא היינו משיגים את ההישגים הגדולים שהשגנו".

בהמשך נתניהו התייחס לביקורו המדיני בארה"ב: "במוצאי ראש השנה אני אצא לעצרת האו"ם, ומיד לאחר מכן אפגש עם ידידנו הנשיא טראמפ. באו"ם אני אציג את האמת. זו האמת של ישראל, אבל היא האמת האובייקטיבית במאבק הצודק שלנו מול כוחות הרשע, ואת החזון שלנו לשלום אמיתי – שלום מתוך עוצמה. אנחנו נצטרך להיאבק גם באו"ם וגם בכל הזירות האחרות מול התעמולה השקרית נגדנו והקריאות להקמת מדינה פלסטינית שתסכן את קיומנו ותהווה פרס אבסורדי לטרור. הקהילה הבינלאומית תשמע מאיתנו בעניין הזה בימים הקרובים".

"הניצחונות שלנו בלבנון מול חיזבאללה פתחו צוהר לאפשרות שלא הייתה אפילו מדומיינת לפני המבצעים האחרונים והפעולה שלנו, וזה אפשרות של שלום עם שכנותינו מצפון" סיכם. "אנחנו מקיימים מגעים עם הסורים, יש התקדמות מסוימת, אבל עוד חזון למועד. בכל מקרה, הדיונים הללו, וכן המגעים עם לבנון, לא היו אפשריים ללא הניצחונות המוחצים שלנו בחזית הצפון וגם בחזיתות אחרות".