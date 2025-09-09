לאחר שדווח כי ארה"ב עודכנה מראש על התקיפה בקטאר, בלשכת רה"מ פרסמו הודעה באנגלית בה נאמר כי התקיפה "הייתה פעולה ישראלית עצמאית לחלוטין. ישראל יזמה זאת, ישראל ניהלה זאת, וישראל לוקחת על עצמה את מלוא האחריות"

לאחר שדווח כי ארה"ב עודכנה מראש על התקיפה הישראלית בקטאר, לשכת ראש הממשלה בנימין נתניהו פרסה כעת (שלישי) הודעה באנגלית בה הובהר כי מדובר בתקיפה ישראלית ולא שיתוף פעולה עם האמריקנים.

"הפעולה היום נגד ראשי הטרור הבכירים של חמאס הייתה פעולה ישראלית עצמאית לחלוטין" נאמר בהודעת נתניהו. "ישראל יזמה זאת, ישראל ניהלה זאת, וישראל לוקחת על עצמה את מלוא האחריות".

כאמור, מקור במשרד הביטחון מסר לסרוגים כי האמריקאים עודכנו מראש על התקיפה של צה"ל בלב דוחא – כאשר המטרה היא ראשי החמאס בקטאר. לדברי המקור, גם חברי הקבינט המצומצם ידעו מבעוד מועד את פרטי המבצע.