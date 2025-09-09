לאחר שדווח כי ארה"ב עודכנה מראש על התקיפה הישראלית בקטאר, לשכת ראש הממשלה בנימין נתניהו פרסה כעת (שלישי) הודעה באנגלית בה הובהר כי מדובר בתקיפה ישראלית ולא שיתוף פעולה עם האמריקנים.
"הפעולה היום נגד ראשי הטרור הבכירים של חמאס הייתה פעולה ישראלית עצמאית לחלוטין" נאמר בהודעת נתניהו. "ישראל יזמה זאת, ישראל ניהלה זאת, וישראל לוקחת על עצמה את מלוא האחריות".
כאמור, מקור במשרד הביטחון מסר לסרוגים כי האמריקאים עודכנו מראש על התקיפה של צה"ל בלב דוחא – כאשר המטרה היא ראשי החמאס בקטאר. לדברי המקור, גם חברי הקבינט המצומצם ידעו מבעוד מועד את פרטי המבצע.
עדנה
עדנה
אין על ביבי בעולם17:19 09.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
צביקה
צביקה
כל הכבוד לראש הממשלה17:16 09.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
רוימי רפאל
רוימי רפאל
כל הכבוד ראש מימשלה ביבי נתניהו bravo17:14 09.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר