מכירת בית ביישוב היוקרתי עומר הסמוך לבאר שבע, גרמה לזעם רב בקרב התושבים, זאת לאחר שפורסם כי הרוכשים הם קרובי משפחתו של מנהיג ארגון הטרור חמאס, איסמעאיל הנייה, שחוסל על ידי ישראל במהלך מלחמת 'חרבות ברזל'.
על פי הדיווח באתר 'וואלה', הבית נמכר תמורת כשישה מיליון שקלים, אך העסקה מעוררת חשש כבד בקרב התושבים מפני שינוי אופי היישוב.
גורמים המעורים בנושא אישרו כי הרוכשים הם אכן בני משפחת הנייה, אך הדגישו כי מדובר בדמויות נורמטיביות שאינן קשורות לפעילות טרור. למרות זאת, תושבים רבים הביעו את זעמם ברשתות החברתיות, והאשימו את מוכר הבית ואת הנהגת היישוב בבגידה בקהילה למען בצע כסף.
תושבי עומר העלו את החשש כי המכירה הנוכחית היא חלק ממגמה רחבה של כניסת אוכלוסייה בדואית ליישוב, שלדבריהם קשורה לעלייה בפעילות פלילית באזור. עם זאת, פעיל חברתי מהמקום הדגיש כי הבעיה אינה על בסיס אתני, אלא נוגעת לפשיעה בלבד, וקרא לרשויות האכיפה לפעול במלוא הנחישות.
מלאך חבלה
אני רוצה לרכוש בית באום אל פחם כיהודי זה אפשרי? או שישחטו אותי? אני רק שאלה? מדינת הריקבון של הצורר ליהודים הכל חד כיווני!17:16 31.08.2025
אברהם תותח
היו עוברים ליצור היו מקבלים פרחים.17:18 31.08.2025
